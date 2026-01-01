phpBB VPS hosting

As phpBB doesn’t take much space, you only need to check whether your server and operating system support PHP.

This means that you should consider the number of users and the kind of forum you will run. Starting at 4,99 €/month, our KVM 1 plan comes with 1 vCPU core, 4 GB of RAM, 50 GB of disk space, and 4 TB of bandwidth – ideal for starting your community forum.

For large forums with resource-intensive visuals, consider our higher-tier plans. For example, KMV 8 offers 8 vCPU cores, 32 GB of RAM, 400 GB of disk space, and 32 TB bandwidth, starting at just 19,99 €/month.