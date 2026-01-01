Verpassen Sie nicht die Angebote zum Neujahrs-Sale!
Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Mature and stable forum software

Created in 2000, phpBB is a free and open-source software solution for building forums. You can create a forum for any kind of purpose – controversial discussions, gaming community, or customer support.

Get unlimited customization options with full root access, dedicated resources, and scalable plans with our VPS hosting service.
phpbb 1

Customize your forum with phpBB VPS Hosting

Host your online project in an environment engineered for phpBB's scalability, security, and peak performance.

Performance and speed

Enjoy AMD EPYC processors, NVMe SSD storage, and optimized server configurations. Need more resources? Update anytime.

phpbb 2

Robust security

Forget about malicious files with a malware scanner and get rid of bot traffic with DDoS protection and a built-in firewall.

phpbb 3

99.9% uptime guarantee

Make sure your forum always stays online with a 99.9% uptime guarantee. Our 300 Mb/s network ensures it also stays fast.

phpbb 4

Empfohlener Serverstandort:

Überprüfung...

Host your forum where your audience is

Choose from data centers in Asia, Europe, North America, and South America. Select a server location close to your target audience and deliver content faster.

Image

phpBB hosting provider you can rely on

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Uptime ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
Noel

Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
Omkar

Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
Sylvain

Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
Martin K

Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

Instant AI support

You won’t have to spend hours looking for a suitable command, going through instructions on how to update a database, or reading complex manuals on how to configure your server. Ask any VPS-related question, and our AI Assistant will answer in seconds.

phpbb 5

phpBB VPS FAQs

Get answers to the most frequently asked questions about phpBB virtual private server hosting services.

What is phpBB VPS Hosting?

How do I install phpBB on my VPS?

What are the server requirements for phpBB?

Does phpBB support plugins and themes?

What support options are available for phpBB hosting?

