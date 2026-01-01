Templates de sites technologiques

Un template de site web, thème ou maquette de site web, est une mise en page préconçue comprenant une structure prête à l'emploi, des éléments de design et des exemples de contenu. Il s'agit d'un point de départ que vous pouvez personnaliser avec vos propres textes, images, éléments visuels et fonctionnalités pour publier un site complet rapidement.

Les templates de sites web Hostinger incluent généralement :

Des mises en page variées (page d'accueil, à propos, contact, etc.)

Des éléments graphiques comme les polices, les couleurs et les sections

Une structure de navigation intuitive

Un design responsive pour un affichage optimal sur mobile et ordinateur

En utilisant un modèle de site web, vous n'avez pas besoin de concevoir ou de coder votre site de toutes pièces : il vous suffit de choisir celui qui correspond à vos besoins et de l'adapter à l'image de votre marque ou de votre projet.