Templates de sites technologiques
FAQ sur les templates de sites web
Qu'est-ce qu'un template de site web ?
Un template de site web, thème ou maquette de site web, est une mise en page préconçue comprenant une structure prête à l'emploi, des éléments de design et des exemples de contenu. Il s'agit d'un point de départ que vous pouvez personnaliser avec vos propres textes, images, éléments visuels et fonctionnalités pour publier un site complet rapidement.
Les templates de sites web Hostinger incluent généralement :
- Des mises en page variées (page d'accueil, à propos, contact, etc.)
- Des éléments graphiques comme les polices, les couleurs et les sections
- Une structure de navigation intuitive
- Un design responsive pour un affichage optimal sur mobile et ordinateur
En utilisant un modèle de site web, vous n'avez pas besoin de concevoir ou de coder votre site de toutes pièces : il vous suffit de choisir celui qui correspond à vos besoins et de l'adapter à l'image de votre marque ou de votre projet.
Quels sont les différents types de templates de sites web ?
Les templates de sites web Hostinger sont conçus pour s'adapter à une multitude de projets et de secteurs d'activité. Selon votre niche, nos designs varient d'un style épuré et minimaliste à une esthétique plus vive et audacieuse.
Parmi nos catégories de maquettes de site internet les plus populaires, vous trouverez notamment : les boutiques en ligne, les portfolios, les sites professionnels, les CV en ligne, les blogs, le marketing ou encore la mode. Si vous avez déjà une idée précise en tête, nous proposons également des templates vierges pour laisser libre cours à votre créativité.
Comment choisir un template pour mon site ?
Avant tout, demandez-vous quel est l'objectif principal de votre site. Vos besoins varieront selon vos ambitions :
- un template de site professionnel pour présenter votre activité ;
- un template de portfolio pour exposer votre travail ;
- un template e-commerce pour vendre vos produits en ligne.
Une fois le type de site identifié, gardez ces critères à l'esprit :
- Les fonctionnalités indispensables : une boutique en ligne a besoin de pages produits et d'options de paiement, alors qu'un créateur de contenu ou un influenceur privilégiera un format blog pour partager ses articles et ses photos.
- La mise en page et l'univers visuel : choisissez une structure adaptée à votre contenu, comme un design minimaliste pour un portfolio ou un agencement plus dynamique pour une entreprise.
- La cohérence avec votre image de marque : l'esthétique du template doit être proche de votre identité visuelle pour que vous puissiez le personnaliser facilement.
Qu'est-ce qui fait un bon template de site web ?
S'il n'y a pas de règle absolue, un bon template doit impérativement être responsive (adapté aux mobiles), conçu en HTML5 et respecter les derniers standards du design web.
De plus, une mise en page réussie se doit d'être évolutive. Par exemple, un site d'une page doit pouvoir se transformer facilement en une véritable boutique en ligne par l'ajout de fonctionnalités e-commerce et de nouvelles pages.
Comment créer un site web à partir d'un modèle de site internet ?
Il vous suffit de choisir le design qui vous plaît : vous pouvez d'ailleurs prévisualiser chaque template avant de commencer à le personnaliser.
Hostinger propose deux types de templates : les templates du créateur de sites internet de Hostinger et les templates Horizons. Toutes nos maquettes de site web sont adaptées aux mobiles, optimisées SEO et faciles à personnaliser. La différence réside dans la manière de les modifier.
Les templates du créateur de sites internet de Hostinger utilisent un éditeur par glisser-déposer classique, vous permettant de changer manuellement les polices, les couleurs ainsi que vos images et vos textes. Des outils IA, comme le rédacteur IA, sont également à votre disposition pour accélérer le processus.
Les templates Horizons reposent sur une approche de vibe coding. Vous pouvez modifier directement les textes et les images, puis ajuster les polices ou les palettes de couleurs en décrivant simplement les changements souhaités à un agent IA, qui les appliquera pour vous.
Ces deux méthodes sont parfaitement adaptées aux débutants et permettent d'effectuer des modifications rapidement : choisissez simplement le template qui vous convient le mieux.
Une fois que le résultat vous convient, cliquez sur « Publier » pour mettre votre site en ligne instantanément.
Hostinger propose-t-elle des templates de site web gratuits ?
Vous pouvez commencer à concevoir votre projet gratuitement avec n'importe quel template Hostinger, sans avoir à payer quoi que ce soit. Il vous suffira de passer à un pack payant au moment où vous souhaiterez publier votre projet.
Les tarifs débutent à 2,99 €/mois pour les templates créés avec le créateur de sites par glisser-déposer, ou à 6,99 €/mois pour ceux utilisant l'éditeur en vibe coding.
Les packs Hostinger incluent déjà l'hébergement web ainsi qu'un nom de domaine personnalisé : vous n'aurez donc aucuns frais supplémentaires à prévoir ni besoin de faire appel à des services tiers.
Puis-je ajouter d'autres pages au thème que j'ai choisi ?
Bien sûr ! Nos templates sont des exemples conçus pour stimuler votre créativité. Rien n'est figé : personnalisez chaque détail et ajoutez autant de pages ou de sections que nécessaire pour donner vie à votre vision.
Faut-il savoir coder pour utiliser un modèle de site web ?
Pas du tout. Les templates Hostinger sont conçus pour être personnalisés sans codage. Vous pouvez modifier les mises en page, les textes, les images et bien d'autres éléments au fur et à mesure de la création de votre projet. C'est la solution idéale pour concevoir un site web professionnel sans aucune compétence technique.
Les templates de sites web Hostinger sont-ils optimisés SEO ?
Oui, tous les templates Hostinger sont optimisés pour les moteurs de recherche. Que vous créiez une landing page, un portfolio ou une boutique en ligne, votre site bénéficiera de temps de chargement rapides, d'une structure logique et de fonctionnalités SEO intégrées.
Les templates de sites web sont-ils adaptés aux mobiles ?
Tous les templates Hostinger sont entièrement « mobile-responsive ». En d'autres termes, peu importe l'appareil utilisé par vos visiteurs, votre site s'affichera toujours de manière optimale.
Puis-je modifier mon site une fois qu'il est publié ?
Bien sûr. Même les meilleurs sites ont besoin d'un coup de neuf de temps en temps. Au fur et à mesure que votre projet évolue, vous aurez sans doute envie de créer de nouvelles pages, de modifier vos textes ou d'ajouter des fonctionnalités inédites. Vous aurez peut-être besoin de changer vos coordonnées ou envie de transformer votre site en une véritable boutique en ligne. Pour cela, il vous suffit de revenir sur votre projet, d'effectuer vos modifications et de les publier en un clic.
Puis-je modifier le code de mon site ?
Selon l'éditeur que vous utilisez, le niveau d'accès au code de votre site Web peut varier.
Avec Hostinger Website Builder, vous ne pouvez pas modifier directement le code source d'un site basé sur un modèle, mais vous pouvez ajouter des extraits de code personnalisés à vos pages. Cela vous permet d'étendre votre site Web avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que des widgets, des infographies, des cartes interactives, des formulaires, des animations, et plus encore.
Avec Hostinger AI Builder, vous avez un accès complet au code de votre projet, ce qui vous donne une plus grande flexibilité et en fait une bonne option pour les utilisateurs plus avancés qui veulent une personnalisation plus poussée.