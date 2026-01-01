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Modèles de sites web pour animaux de compagnie

Conçu pour les animaleries, les éleveurs, les refuges, les vétérinaires, les dresseurs et les entreprises du secteur animalier.
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Cudora (pet groomer)

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Pawcare (Vet clinic)

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Pawkind (animal shelter)

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Petraza (pet food store)

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Portman

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Rufus (dog training)

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Wagvia (dog walker)

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FAQ sur les templates de sites web

Les modèles de sites web pour animaux de compagnie sont des mises en page prédéfinies conçues pour les services animaliers, les refuges et les entreprises liées aux animaux. Ils permettent de présenter les services, de partager des informations sur les animaux et de mettre en relation les propriétaires d'animaux avec des prestataires de soins.

Yes. You can customize website templates by changing text, images, colors, layouts, and features to match your brand and goals. You can also add or remove pages and sections whenever you want. All templates are fully editable and require no coding or design experience.

Depending on the template you choose, the editing experience may differ. Some templates are created with Hostinger Website Builder, while others are built with Hostinger Horizons.

Templates built with Hostinger Website Builder use a drag-and-drop editor with built-in AI tools that help you create content and adjust layouts quickly.

Horizons templates follow a vibe-coding approach. Instead of manually dragging and dropping elements, you describe the changes you want and chat with AI, which applies the updates for you.

Both editors are beginner-friendly, so you can simply choose the template design you like and customize it to fit your needs.

Non. Les modèles de sites web Hostinger sont conçus pour être faciles à utiliser, même pour les débutants, et ne nécessitent aucune compétence en programmation. Vous pouvez créer et personnaliser votre site web à l'aide d'éditeurs visuels et d'outils d'IA. Modifiez simplement le texte, remplacez les images, ajustez la mise en page et ajoutez de nouvelles sections pour créer un site web professionnel qui répond à vos besoins.
Avec les modèles de sites web Hostinger, vous pouvez lancer un site en quelques minutes ou quelques heures, selon le niveau de personnalisation souhaité. Le processus peut également varier selon l'éditeur utilisé pour créer le modèle. Les modèles créés avec Hostinger Website Builder utilisent un éditeur glisser-déposer qui vous permet d'ajuster rapidement chaque élément de la page. Ils incluent des sections prédéfinies et des outils d'IA qui peuvent vous aider à générer du contenu supplémentaire au besoin. Imaginez un jeu de Lego avec des pièces prêtes à l'emploi et faciles à assembler. Les modèles créés avec Hostinger Horizons suivent une approche de codage intuitive. Au lieu de glisser-déposer manuellement des éléments, vous décrivez les modifications souhaitées et l'IA les applique pour vous. Cela permet une personnalisation plus poussée et une plus grande liberté créative, même si la finalisation du design peut prendre un peu plus de temps, car le résultat dépend de vos indications.

Oui, tous les modèles de sites web Hostinger sont optimisés pour les moteurs de recherche. Votre site bénéficie d'une vitesse de chargement rapide, d'une structure logique et de fonctionnalités SEO intégrées.

Votre site sera également entièrement compatible avec les appareils mobiles. Cela signifie que, quel que soit l'appareil utilisé par vos visiteurs, votre site s'affichera parfaitement et fonctionnera de manière optimale sur ordinateurs et smartphones.

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Créez avec le créateur de sites internet IA
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