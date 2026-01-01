Un modèle de site web, ou thème de site web, est une mise en page prédéfinie pour un site web. Elle comprend une structure, des éléments graphiques et du contenu d'exemple. Il sert de point de départ que vous pouvez personnaliser avec vos propres textes, images, logo et fonctionnalités pour créer rapidement un site web complet. Les modèles de sites web proposés par les hébergeurs incluent généralement : des mises en page (accueil, à propos, contact, etc.), des éléments graphiques tels que les polices, les couleurs et les sections, une structure de navigation, et une conception responsive pour un fonctionnement optimal sur mobile et ordinateur. Utiliser un modèle signifie que vous n'avez pas besoin de concevoir ni de coder un site web de A à Z. Il vous suffit de choisir un modèle adapté à vos besoins et de le modifier pour qu'il corresponde à votre marque ou à votre projet.