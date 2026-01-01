Déployez Fleetbase en un clic.
Plateforme logistique open source pour les opérations de flotte, la répartition, le routage et la gestion des livraisons du dernier kilomètre.
Choisissez un pack VPS pour Fleetbase
Chaque pack comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Fleetbase ?
Fleetbase est une plate-forme open source de gestion logistique et de transport qui transforme un déploiement unique en un backend opérationnel complet — gestion des commandes, répartition des chauffeurs, planification d'itinéraires, suivi des véhicules en direct et notifications clients. Son architecture modulaire, construite autour d'extensions installables telles que Fleet-Ops, Storefront et Pallet, permet aux équipes d'exécuter les flux de livraison, à la demande, d'entreposage et de service sur le terrain sur une seule couche d'identité, d'autorisation et d'API partagée.
Fleetbase auto-hébergé sur votre propre VPS conserve les adresses des clients, l'emplacement des pilotes et l'historique des commandes à l'intérieur de l'infrastructure que vous contrôlez, évite les prix par siège au fur et à mesure que les flottes augmentent et donne aux développeurs un accès direct à l'API REST, aux événements socket et aux webhooks nécessaires à la création d'applications personnalisées pour les pilotes ou les clients.
Fonctionnalités clés de Fleetbase
Console d'exploitation de flotte
Gérez les commandes, les chauffeurs, les véhicules, les zones de service et les tarifs à partir d'un tableau de bord unique conçu pour les équipes de répartition.
Suivi du véhicule en direct
Suivez les conducteurs et les véhicules sur une carte en direct avec des mises à jour de position pilotées par socket et un historique complet des activités.
Planification d'itinéraire
Planifiez des itinéraires à arrêts multiples et estimez les délais de livraison à l'aide des données de distance et de durée alimentées par OSRM.
Registre des extensions
Installez des extensions telles que Fleet-Ops, Storefront et Palette pour ajouter des fonctionnalités d'expédition, de commerce et d'entreposage.
API axée sur les développeurs
Construire des applications personnalisées de pilotes et de clients en fonction d'une API REST documentée avec des webhooks et des événements socket en temps réel.
Pourquoi exécuter Fleetbase avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
Le VPS Hostinger est absolument exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable, jamais de panne, jamais de crash.
Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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