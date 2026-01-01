نشر AiToEarn بنقرة واحدة.
وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر للشركات الفردية والمبدعين والعلامات التجارية للنشر عبر أكثر من 12 منصة اجتماعية.
اختر خطة VPS لـ AiToEarn
تحتوي كل خطة على كل ما تحتاجه وأكثر
ما الذي يمكنك إنشاؤه باستخدام AiToEarn؟
AiToEarn هو وكيل تسويق محتوى بالذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر يساعد المبدعين والشركات الفردية والعلامات التجارية على إنشاء المحتوى وجدولته وتوزيعه عبر Douyin و Xiaohongshu (Rednote) و Kuaishou و Bilibili و TikTok و YouTube و Facebook و Instagram و Threads و X (Twitter) و Pinterest و LinkedIn من واجهة واحدة.
استضافة AiToEarn ذاتيًا على خادمك الافتراضي الخاص (VPS) يبقي رموز الحساب والوسائط التي تم إنشاؤها وتحليلات النشر تحت سيطرتك، ويزيل رسوم SaaS القائمة على المقاعد، ويتيح لك دمج موفري الذكاء الاصطناعي الخاصين بك وبيانات اعتماد Relay لـ OAuth دون الحاجة إلى التسجيل كمطور على كل منصة.
الميزات الأساسية في AiToEarn
النشر متعدد المنصات
انشر مقاطع الفيديو والمقالات والمنشورات على أكثر من 12 شبكة بما في ذلك Douyin وTikTok وYouTube وInstagram وX وLinkedIn من سير عمل مشترك واحد.
توليد المحتوى AI
ينشئ وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج نصوصًا، ويوسع أو يعيد صياغة المسودات، وينتج صورًا ومقاطع فيديو قصيرة مصممة خصيصًا لكل منصة مستهدفة.
OAuth عبر ريلاي
اربط كل منصة مدعومة بمفتاح API واحد عبر خدمة AiToEarn Relay — لا يلزم وجود حسابات مطور لكل منصة.
MCP & Agent جاهز
دعم بروتوكول MCP الأصلي يتيح لك تشغيل AiToEarn من Claude و Cursor وبيئات تشغيل الوكلاء الأخرى عبر نفس الـ APIs التي تستخدمها الـ UI للويب.
تخزين مستضاف ذاتيًا
يتضمن مخزن كائنات مدمج متوافق مع S3، ومجموعة نسخ متماثلة من MongoDB، وذاكرة تخزين مؤقت من Redis بحيث تبقى جميع الوسائط والحسابات وقوائم الانتظار على خادمك الافتراضي الخاص (VPS).
لماذا تشغّل AiToEarn على Hostinger؟
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
تشغيل بنقرة واحدة
شغّل تطبيقك فورًا عبر إعداد مُعدَ مسبقًا. لا حاجة إلى تثبيت يدوي أو خطوات إعداد معقدة.
أمان يمكنك الاعتماد عليه
حافظ على حماية تطبيقاتك بفضل جدار الحماية المدمج، وحماية DDoS، والمراقبة المستمرة.
مدير Docker مُدمج
شغّل وأدر حاويات Docker متعددة من مكان واحد. انشر، حدّث، وراقب مشاريعك بسهولة.
استضافة Docker على خادم VPS يمكنك الاعتماد عليها
أنا سعيد للغاية باستضافة VPS من Hostinger! نسبة التشغيل لديهم ممتازة باستمرار، مما يضمن تشغيل موقعي بسلاسة. كلما احتجتُ إلى مساعدة، كان فريق الدعم الفني لديهم سريعًا وواسع الاطلاع ومتعاونًا للغاية.
كل شيء سلس ورائع مع Hostinger، هناك روبوت دردشة بالـ AI إلى جانب الدردشة مع فريق الدعم إذا لم يتمكن الـ AI من حل سؤالك. وبالمناسبة، استضافة خادم VPS لديهم رائعة جدًا، من دون أي تقلبات. شكرًا لفريق التطوير ولكل من شارك في ذلك. استمروا في هذا النجاح 🚀
أخيرًا، شركة استضافة خادم VPS تعرف تمامًا ما تفعله. أسعار مناسبة، وبوابة ممتازة تراعي وقت المستخدم، ونسخ احتياطية سلسة، ودعم جيد، وموثوقية عالية. تجربة تمنحك ثقة حقيقية.
تواصلت مع دعم Hostinger بعدما فقدت إمكانية الوصول إلى نسخة n8n المُستضافة ذاتيًا، ولم أكن لأشعر بالرضا أكثر مما حدث. كان كودي ومحمد من فريق الدعم متعاونين للغاية، وصبورين، ودقيقين في مساعدتهما.
شكرًا جزيلًا لكارلا على مساعدتها لي في ترقية N8N على خادم VPS من Hostinger. كانت احترافية وواسعة المعرفة، شكراً جزيلاً لكِ مرة أخرى يا كارلا.
استضافة خادم VPS من Hostinger ممتازة للغاية. فهي تعمل دائمًا دون مشاكل. كما أنها سريعة ومستقرة دائمًا. لا تتوقف أبدًا، ولا تتعطل مطلقًا.
الشركة تقدم أداءً جيدًا، وأنا سعيد جدًا بالخدمات المحددة التي أستخدمها من خلالها. وهي ليست مرتفعة التكلفة مثل بعض الجهات الأخرى، مع إعدادات خادم VPS ممتازة وخطط أسعار رائعة.