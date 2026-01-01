Muutke oma bränd unustamatuks domeeniga .fun

36,99/aasta0,99/1. aasta
Säästa 97%
Esimeseks aastaks
.fun
Hangi tasuta .fun domeen koos premium-veebimajutusega 12 kuuks.

Domeeni .fun kohta

Kiire ülevaade domeeni .fun valimiseks ja registreerimiseks

Mis on .fun domeen?

.fun domeen on üldine tippdomeen, mis on loodud meelelahutuse, hobide ja mänguliste projektide jaoks. See on avatud kõigile ja seda kasutatakse sageli mängude, ürituste, huumorisaitide ja loominguliste kogukondade jaoks.

Kellele .fun domeen mõeldud on?

.fun domeen sobib meelelahutusblogidele, mängukogukondadele, ürituste korraldajatele, peoteenuste pakkujatele ja huumoriloojatele, kes soovivad esitleda mängulist sisu, luua meeldejäävaid brände ja pakkuda kergemeelseid kogemusi.

Miks valida .fun domeen?

.fun domeen annab selgelt märku meelelahutuslikust sisust, aidates külastajatel teie veebisaidist kiirelt aru saada ja muutes teie nime meeldejäävamaks. See toetab järjepidevat brändingut teie saidil, e-posti teel ja turunduskanalites.

Domeeniteave .fun jaoks

Tipptasemel domeenid
.fun
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
3 aastat
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
Premium domeenikaitse
Lisa
RegistrarLock
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €

Miks registreerida oma domeen Hostingeris?

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Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
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Kuidas saada parim domeeninimi

1. Lisa oma brändinimi

Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
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.fun domeeni KKK

A .fun domain is a generic web address ending that suggests entertainment, hobbies, or lighthearted content. Today, it’s often used for personal projects, events, games, and playful brands.
Yes. .fun is a valid top-level domain with an official registry, so it works in browsers, email systems, and search engines like other standard domain endings.
Yes, if your site is about entertainment, games, events, or a casual brand name. Search engines treat it the same as other TLDs for SEO, so content and relevance matter more than the extension.
Choose .fun if you want a name that matches a playful theme and a .com is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Anyone can register a .fun domain. It is an open extension, so there are no local presence or industry-only eligibility rules.
Yes, but they are standard domain rules, such as using allowed characters and avoiding reserved names. Availability is checked by the registry, and some names may be blocked or already registered.
At Hostinger, a .fun domain costs 0,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 36,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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