Anna oma häälele kodu domeeniga .blog
26,99€/aasta1,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
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Hangi tasuta .blog domeen koos premium-veebimajutusega 12 kuuks.
Domeeni .blog kohta
Kiire ülevaade domeeni .blog valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .blog domeen?
Domeen .blog on üldine tippdomeen, mis on loodud ajaveebide ja isikliku või professionaalse avaldamise jaoks. See on avatud kõigile ning seda kasutavad laialdaselt kirjanikud, kaubamärgid ja sisule keskendunud veebisaidid.
Kellele .blog domeen mõeldud on?
Domeen .blog sobib kirjanikele, sisuloojatele, turundajatele ja meediameeskondadele, kes soovivad artiklitele ja mõtteliidritele selget kodu. See sobib isiklikele blogidele, ettevõtete uudistekeskustele ja nišikirjastusprojektidele.
Miks valida .blog domeen?
Domeen .blog annab selgelt märku sisukesksetest saitidest, aidates külastajatel teie veebisaidist koheselt aru saada ja seda hõlpsalt meelde jätta. See pakub järjepidevat ja professionaalset valikut teie postituste, e-posti aadresside ja pikaajalise brändikasvu jaoks.
Domeeniteave .blog jaoks
Tipptasemel domeenid
.blog
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
3 aastat
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
Ekspertide tugi ööpäevaringselt
Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
Tasuta tulekul olev leht või link biolehel
Konkurentsivõimeline hinnakujundus
Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
5. Tegutse kiiresti
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.blog domeeni KKK
What does a .blog domain mean?
A .blog domain signals that a site is focused on blog content, such as articles, updates, or personal publishing. It is commonly used by writers, creators, and businesses that want a clear publishing identity.
Is a .blog domain trusted?
Yes. A .blog domain is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site and its security than on the extension.
Is a .blog a good domain?
Yes, if you want your site to be clearly identified as a blog or publication. Search engines treat it the same as other domains for SEO, so content quality and relevance matter more than the extension.
Should I choose a .blog domain or .com domain?
Choose .blog if you want a name that immediately shows your site’s purpose, especially for publishing. Choose .com if you want the most familiar option or if the .blog name you want is unavailable.
Who can register a .blog domain?
Anyone can register a .blog domain. It is an open extension, so there are no special eligibility rules or location requirements for registration.
Are there restrictions on .blog domains?
Yes. Like all domains, a .blog name must follow standard DNS rules, and some names may be reserved by the registry. It also cannot include spaces or unsupported characters.
How much does a .blog domain cost?
At Hostinger, a .blog domain costs 1,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 26,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.