Käivitage oma rakendus domeeniga .app
17,99€/aasta8,99€/1. aastaEsimeseks aastaks
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Domeeni .app kohta
Kiire ülevaade domeeni .app valimiseks ja registreerimiseks
Mis on .app domeen?
.app on turvaline üldine tippdomeen, mis on loodud rakenduste, arendajate ja tehnoloogiaprojektide jaoks. See jõustab vaikimisi HTTPS-i, mistõttu sobib see ideaalselt tarkvara-, mobiili- ja veebirakenduste veebisaitidele.
Kellele on .app domeen mõeldud?
.app domeen sobib ideaalselt rakenduste arendajatele, tarkvara idufirmadele, SaaS-toodetele ja mobiilimängustuudiotele, kes soovivad turvalist ja äratuntavat kodu allalaadimistele, värskendustele ja tootelehtedele erinevatel platvormidel.
Miks valida .app domeen?
Domeen .app annab selgelt märku tarkvara- või mobiilifookusest, aidates kasutajatel teie saiti ära tunda ja usaldada. See toetab turvalisi ja meeldejäävaid URL-e ning järjepidevat brändingut veebisaitidel, e-posti aadressidel ja turundusmaterjalidel.
Domeeniteave .app jaoks
Tipptasemel domeenid
.app
Tipptaseme domeeni tüüp
gTLD
Minimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Maksimaalne registreerimisperiood
1 aasta
Domeeni privaatsuskaitse
Tasuta
RegistrarLock
IDN-domeenid
DNSSEC
ICANNi tasu
0,17 €
Miks registreerida oma domeen Hostingeris?
Tehnilisi teadmisi pole vaja
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Tasuta domeeni privaatsuse kaitse
Tasuta tulekul olev leht või link biolehel
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Näpunäited
Kuidas saada parim domeeninimi
1. Lisa oma brändinimi
Kasutage oma brändinime või märksõnu, et suurendada otsingutulemustes nähtavust ja tuntust.
2. Hoia see lühike
Kolmest sõnast koosnevaid domeeninimesid on lihtsam lugeda ja meelde jätta.
3. Vähem on rohkem
Väldi sidekriipse, numbreid, slängi ja raskesti kirjutatavaid sõnu.
4. Mõtle oma publikule
Vali lahendus, mis sobib sinu sihtrühmaga, olgu see siis kohalik või globaalne.
5. Tegutse kiiresti
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.app domeeni KKK
What does a .app domain mean?
A .app domain is a web address ending in .app. It’s commonly used for apps, software products, and digital services, and it signals a technology-focused site.
Is a .app domain trusted?
Yes. .app is a valid top-level domain with its own official registry, so it works like other domain extensions in browsers, email systems, and search tools. It’s also widely recognized for app-related sites.
Is a .app a good domain?
Yes, if your site is about an app, developer tool, or software product. Search engines treat .app the same as other extensions for SEO, so content and relevance matter more than the ending.
Should I choose a .app domain or .com domain?
Choose .app if you want a name that clearly fits an app or tech product, or if your preferred .com is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .app domain?
Anyone can register a .app domain. There are no special eligibility requirements, so it is open to individuals, businesses, and organizations.
Are there restrictions on .app domains?
Yes. The name must follow standard domain rules, and some reserved or invalid names cannot be registered. For example, a domain name cannot include spaces, and registry rules still apply.
How much does a .app domain cost?
At Hostinger, a .app domain costs 8,99 € for the first year. After that, the renewal fee is 17,99 € aastas. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.