Mis on .app domeen? .app on turvaline üldine tippdomeen, mis on loodud rakenduste, arendajate ja tehnoloogiaprojektide jaoks. See jõustab vaikimisi HTTPS-i, mistõttu sobib see ideaalselt tarkvara-, mobiili- ja veebirakenduste veebisaitidele.

Kellele on .app domeen mõeldud? .app domeen sobib ideaalselt rakenduste arendajatele, tarkvara idufirmadele, SaaS-toodetele ja mobiilimängustuudiotele, kes soovivad turvalist ja äratuntavat kodu allalaadimistele, värskendustele ja tootelehtedele erinevatel platvormidel.