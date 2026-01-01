Puhkemajutuse veebilehe mallid

Hostingeri veebimallide abil saad veebilehe käivitada minutite või tundidega, olenevalt sellest, kui palju kohandamist vajad.

Protsess võib erineda ka malli loomiseks kasutatud redaktorist olenevalt. Hostingeri veebilehe koostajaga loodud mallid kasutavad lohista ja paiguta redigeerijat, mis võimaldab sul lehe iga elementi kiiresti kohandada. Need sisaldavad eelkujundatud sektsioone ja AI-tööriistu, mis aitavad sul vajadusel lisasisu genereerida. Võid sellest mõelda nagu Lego komplekti valmis tükkidega, mida on lihtne kokku panna.

Hostinger Horizonsiga loodud mallid järgivad vibe-kodeerimise lähenemisviisi. Elementide käsitsi lohistamise asemel kirjeldad soovitud muudatusi ja AI rakendab neid sinu eest. See võimaldab sügavamat kohandamist ja suuremat loomingulist vabadust, kuigi kujunduse lõplik vormistamine võib võtta veidi kauem aega, kuna tulemus sõltub sinu juhistest.