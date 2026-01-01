Teraapia veebilehe mallid

Veebilehe mall ehk veebilehe teema on eelkujundatud veebilehe paigutus, mis sisaldab valmis struktuuri, kujunduselemente ja näidissisu. See toimib lähtepunktina, mida saad kohandada oma teksti, piltide, brändingu ja funktsioonidega, et kiiresti luua täielik veebileht.

Hostingeri veebilehe mallid sisaldavad tavaliselt järgmist:

Lehekülje paigutused (avaleht, info, kontakt jne)

Kujunduselemendid, nagu fondid, värvid ja jaotised

Navigeerimisstruktuur

Reageeriv disain, nii et leht töötab nii mobiilseadmetes kui ka arvutites.

Malli kasutamine tähendab, et sa ei pea veebilehte nullist kujundama ega kodeerima. Selle asemel valid malli, mis vastab sinu vajadustele, ja muudad seda vastavalt oma brändile või projektile.