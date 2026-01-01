Puusepatööde veebilehe mallid

Jah. Veebilehe malle saab kohandada, muutes teksti, pilte, värve, paigutusi ja funktsioone, et need vastaksid sinu brändile ja eesmärkidele. Samuti saad lehti ja sektsioone igal ajal lisada või eemaldada. Kõik mallid on täielikult muudetavad ega vaja kodeerimis- ega disainikogemust.

Sõltuvalt valitud mallist võib redigeerimiskogemus erineda. Mõned mallid on loodud Hostingeri veebilehe koostajaga, teised aga Hostinger Horizonsiga.

Hostingeri veebilehe koostajaga loodud mallid kasutavad lohista ja paiguta redigeerijat sisseehitatud AI tööriistadega, mis aitavad sul kiiresti sisu luua ja paigutusi kohandada.

Horizonsi mallid järgivad vibratsioonipõhist kodeerimismeetodit. Elementide käsitsi lohistamise asemel kirjeldad soovitud muudatusi ja vestled AI-ga, kes rakendab värskendused sinu eest.

Mõlemad redaktorid on algajasõbralikud, nii et saad lihtsalt valida endale meelepärase malli kujunduse ja kohandada seda vastavalt oma vajadustele.