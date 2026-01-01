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Tehnoloogia veebilehe mallid

Juhi tehnoloogiatööstust moodsate ja uuenduslike veebidisainidega.
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Veebilehe mallide KKK

Veebilehe mall ehk veebilehe teema on eelkujundatud veebilehe paigutus, mis sisaldab valmis struktuuri, kujunduselemente ja näidissisu. See toimib lähtepunktina, mida saad kohandada oma teksti, piltide, brändingu ja funktsioonidega, et kiiresti luua täielik veebileht.

Hostingeri veebilehe mallid sisaldavad tavaliselt järgmist:

  • Lehekülje paigutused (avaleht, info, kontakt jne)
  • Kujunduselemendid, nagu fondid, värvid ja jaotised
  • Navigeerimisstruktuur
  • Reageeriv disain, nii et leht töötab nii mobiilseadmetes kui ka arvutites.

Malli kasutamine tähendab, et sa ei pea veebilehte nullist kujundama ega kodeerima. Selle asemel valid malli, mis vastab sinu vajadustele, ja muudad seda vastavalt oma brändile või projektile.

Hostingeri veebimallid on loodud mitmesugusteks eesmärkideks ja tööstusharudeks. Sõltuvalt nišist ulatuvad kujundused puhtast ja minimalistlikust kuni erksa ja julgeni.

Mõned populaarseimad mallikategooriad hõlmavad e-kaubandust, portfooliot, äri, CV-d, blogi, turundust ja moodi. Samuti on olemas valik tühje malle, kui sul on juba konkreetne visioon, mida soovid ellu viia.

Alusta sellest, et mõtled, mida sa oma veebilehega saavutada soovid. Sõltuvalt sinu eesmärkidest võid vajada erinevat tüüpi veebilehti. Näiteks võid kasutada:

  • ettevõtte lehe jaoks mõeldud ettevõtte veebilehe malli
  • portfoolio malli oma töö tutvustamiseks
  • e-kaubanduse malli toodete veebis müümiseks.

Kui oled vajaliku lehe tüübi kindlaks teinud, kaalu järgmist:

  • nõutavad funktsioonid ja funktsionaalsus. Näiteks e-kaubanduse lehed vajavad tootelehti ja kassavalikuid, samas kui mõjuisikud või loojad võivad eelistada blogistiilis paigutusi lugude ja fotode jagamiseks.
  • Paigutus ja kujundusstiil. Vali oma sisule sobiv paigutus, näiteks minimalistlik disain portfooliote jaoks või dünaamilisem paigutus ettevõtete jaoks.
  • Brändi joondamine. Malli välimus ja tunnetus peaksid olema sinu brändi stiiliga sarnased, et seda saaks hõlpsalt sinu identiteediga sobitada.

Kuigi kindlat vastust pole, peaksid head veebidisaini mallid olema täielikult mobiilisõbralikud, loodud HTML5 abil ning järgima kaasaegseid disainipõhimõtteid ja -trende.

Lisaks sellele peaks hea veebilehe paigutuse mall täitma mitut eesmärki. Näiteks peaks ühelehelist veebilehe kujundust olema lihtne muuta veebipoeks, lisades e-kaubanduse funktsioone ja lisalehti.

Vali lihtsalt meelepärane veebilehe kujundus – enne muutmise alustamist saad seda eelvaadata.

Hostinger pakub kahte tüüpi veebilehe malle – Hostingeri veebilehe koostaja ja Horizons mallid. Mõlemad on mobiilisõbralikud, SEO-valmis ning neid on lihtne kohandada ja käivitada. Erinevus seisneb selles, kuidas neid muuta.

Hostinger veebilehe koostaja mallid kasutavad traditsioonilist lohista ja paiguta regieerijat, mis võimaldab sul fonte muuta, värve reguleerida ning pilte ja teksti käsitsi värskendada. Saadaval on ka AI-tööriistad, näiteks AI kirjutaja, mis aitavad asju kiirendada.

Horizonsi mallid järgivad Vibe kodeerimise lähenemisviisi. Saad teksti ja pilte otse värskendada ning fonte või värviskeeme kohandada, kirjeldades muudatusi AI-agendile, kes need sinu eest rakendab.

Mõlemad lähenemisviisid on algajasõbralikud ja muudavad muudatuste kiire rakendamise lihtsaks – seega vali lihtsalt endale kõige sobivam mall.

Kui oled oma veebilehe välimusega rahul, klõpsa nuppu „Avalda“ ja see avaldatakse kohe.

Võid oma projekti ehitamist alustada tasuta mis tahes Hostingeri malli abil, ilma krediitkaarti vajamata. Kui oled aga valmis oma projekti veebis avaldama, pead uuendama tasulisele paketile.

Sõltuvalt valitud mallist algavad paketid lohista ja paiguta veebilehe koostajaga loodud mallide puhul 2,99 €/kuus või vibe-kodeerimise redigeerijaga loodud mallide puhul 6,99 €/kuus.

Hostingeri paketid sisaldavad juba majutust ja kohandatud domeeninime, seega ei pea sa lisatasu maksma ega kolmandate osapoolte teenuseid kasutama.

Absoluutselt – mõtle veebilehe mallidest kui loomingulistest näidetest, kuidas veebileht võiks välja näha. Saad neid vabalt kohandada ja uusi lehti või sektsioone lisada alati, kui seda projekti redigeerides vajad.

Ei. Hostingeri veebilehe mallid on loodud nii, et neid oleks lihtne ilma kodeerimiseta kohandada. Projekti loomisel saad muuta paigutusi, teksti, pilte ja muid elemente, mis võimaldab sul luua professionaalse veebilehe ilma tehniliste oskusteta.

Jah, kõik Hostingeri mallveebilehed on otsingumootorite jaoks optimeeritud. Olenemata sellest, kas lood sihtlehte, portfooliot või veebipoodi, sinu veebileht saab kasu kiirest laadimiskiirusest, loogilisest struktuurist ja sisseehitatud lehelistest SEO-funktsioonidest.

Kõik Hostingeri veebimallid on täielikult mobiilisõbralikud. See tähendab, et olenemata sellest, millist seadet sinu sihtrühm kasutab, näeb sinu veebileht alati pikslitäiuslik välja.

Muidugi. Isegi parimad veebilehed saavad regulaarsetest värskendustest kasu. Aeg-ajalt võid soovida luua uusi lehti, värskendada olemasolevat sisu või lisada uusi funktsioone, kui sinu veebileht kasvab. Sinu kontaktandmed võivad muutuda või sinu projekt võib areneda täielikuks e-kaubanduse ettevõtteks. Vajadusel naase lihtsalt oma projekti juurde, tee värskendused ja avalda muudatused.

Sõltuvalt kasutatavast redaktorist võib teie veebisaidi koodile juurdepääsu tase erineda.

Hostinger Website Builderiga ei saa te mallipõhise saidi lähtekoodi otse muuta, kuid saate oma lehtedele kohandatud koodilõike lisada. See võimaldab teil oma veebisaiti laiendada lisafunktsioonidega, nagu vidinad, infograafika, interaktiivsed kaardid, vormid, animatsioonid ja palju muud.

Hostinger AI Builderiga on teil täielik juurdepääs oma projekti koodile, mis annab teile suurema paindlikkuse ja teeb sellest hea valiku edasijõudnutele kasutajatele, kes soovivad põhjalikumat kohandamist.

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