Arhitektuuri veebisaidi mallid

Veebisaidi mall ehk veebilehe teema on eelkujundatud veebilehe paigutus, mis sisaldab valmis struktuuri, kujunduselemente ja näidissisu. See toimib lähtepunktina, mida saate kohandada oma teksti, piltide, brändingu ja funktsioonidega, et kiiresti luua täielik veebileht.

Hostingeri veebilehe mallid sisaldavad tavaliselt järgmist:

Lehekülje paigutused (avaleht, info, kontakt jne)

Kujunduselemendid, nagu fondid, värvid ja jaotised

Navigeerimisstruktuur

Reageeriv disain, nii et sait töötab nii mobiilseadmetes kui ka lauaarvutites.

Malli kasutamine tähendab, et te ei pea veebilehte nullist kujundama ega kodeerima. Selle asemel valite malli, mis vastab teie vajadustele, ja muudate seda vastavalt oma brändile või projektile.