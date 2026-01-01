건축 웹사이트 템플릿
건축가, 건축 회사 및 크리에이티브 스튜디오가 프로젝트를 선보이기에 완벽한 공간입니다.
건축 웹사이트 템플릿 FAQ
웹사이트 템플릿이란 무엇인가요?
웹사이트 템플릿 또는 웹사이트 테마는 미리 디자인된 웹사이트 레이아웃으로, 기성 구조, 디자인 요소 및 샘플 콘텐츠를 포함합니다. 템플릿은 시작점 역할을 하며, 사용자는 텍스트, 이미지, 브랜딩 및 기능을 추가하여 완전한 웹사이트를 빠르게 제작할 수 있습니다.
호스팅거 웹사이트 템플릿에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.
- 페이지 레이아웃(홈페이지, 소개, 연락처 등)
- 글꼴, 색상, 섹션과 같은 디자인 요소
- 내비게이션 구조
- 모바일과 데스크톱에서 모두 작동하는 반응형 디자인
템플릿을 사용하면 웹사이트를 처음부터 디자인하거나 코딩할 필요가 없습니다. 대신 필요에 맞는 템플릿을 선택하고 브랜드 또는 프로젝트에 맞게 수정하면 됩니다.
웹사이트 템플릿에는 어떤 종류가 있나요?
호스팅거 웹사이트 템플릿은 다양한 목적과 업종에 맞춰 설계되었습니다. 분야에 따라 깔끔하고 미니멀한 디자인부터 생동감 넘치고 대담한 디자인까지 폭넓게 제공됩니다.
가장 인기 있는 템플릿 카테고리로는 전자상거래, 포트폴리오, 비즈니스, 이력서, 블로그, 마케팅, 패션 등이 있습니다. 또한, 이미 구체적인 비전을 가지고 있다면 다양한 빈 템플릿 중에서 선택하여 구현할 수도 있습니다.
웹사이트에 사용할 템플릿은 어떻게 선택해야 하나요?
웹사이트를 통해 달성하고자 하는 목표를 생각해 보세요. 목표에 따라 필요한 웹사이트 유형이 다를 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 웹사이트를 사용할 수 있습니다.
- 회사 웹사이트를 위한 비즈니스 웹사이트 템플릿
- 작품을 전시하기 위한 포트폴리오 템플릿
- 온라인으로 제품을 판매하기 위한 전자상거래 템플릿
필요한 웹사이트 유형을 정했다면 다음 사항을 고려하세요.
- 필수 기능 및 특징. 예를 들어 전자상거래 사이트는 제품 페이지와 결제 옵션이 필요하며, 인플루언서나 크리에이터는 스토리와 사진을 공유하기 위해 블로그 스타일 레이아웃을 선호할 수 있습니다.
- 레이아웃 및 디자인 스타일. 포트폴리오에는 미니멀한 디자인, 비즈니스에는 더욱 역동적인 레이아웃처럼 콘텐츠에 적합한 레이아웃을 선택하세요.
- 브랜드 일관성. 템플릿의 디자인과 느낌은 브랜드 스타일과 유사해야 하며, 브랜드 아이덴티티에 맞게 쉽게 맞춤 설정할 수 있어야 합니다.
좋은 웹 디자인 템플릿이란 무엇일까요?
템플릿을 사용하여 웹사이트를 만드는 방법은 무엇인가요?
마음에 드는 웹사이트 디자인을 선택하세요. 편집을 시작하기 전에 미리 볼 수 있습니다.
Hostinger는 Hostinger Website Builder와 Horizons 템플릿, 이렇게 두 가지 유형의 웹사이트 템플릿을 제공합니다. 두 템플릿 모두 모바일 친화적이고 SEO에 최적화되어 있으며, 쉽게 맞춤 설정하고 출시할 수 있습니다. 차이점은 편집 방식에 있습니다.
Hostinger Website Builder 템플릿은 기존의 드래그 앤 드롭 편집기를 사용하여 글꼴 변경, 색상 조정, 이미지 및 텍스트 업데이트를 수동으로 할 수 있습니다. AI Writer와 같은 AI 도구를 사용하여 작업 속도를 높일 수도 있습니다.
Horizons 템플릿은 바이브 코딩 방식을 따릅니다. 텍스트와 이미지를 직접 업데이트하고, 글꼴이나 색 구성표를 조정하려면 AI 에이전트에 변경 사항을 설명하면 에이전트가 자동으로 적용해 줍니다.
두 가지 방식 모두 초보자도 쉽게 사용할 수 있고 변경 사항을 빠르게 적용할 수 있으므로 자신에게 가장 적합한 템플릿을 선택하세요.
웹사이트 디자인이 마음에 들면 '게시'를 클릭하면 즉시 웹사이트가 공개됩니다.
Hostinger 웹사이트 템플릿은 무료인가요?
You can start building your project using any Hostinger template for free, with no credit card required. However, you’ll need to upgrade to a paid plan when you’re ready to publish your project online.
Depending on the template you choose, plans start at ₩2,999/월 for templates built with the drag-and-drop website builder, or ₩10,289/월 for templates powered by the vibe-coding editor.
Hostinger plans already include hosting and a custom domain name, so you won’t need to pay extra or use third-party services.
제가 선택한 테마에 페이지를 더 추가할 수 있나요?
물론입니다. 웹 디자인 템플릿은 웹사이트가 어떻게 보일 수 있는지에 대한 창의적인 예시라고 생각하시면 됩니다. 프로젝트를 편집하는 동안 필요에 따라 언제든지 자유롭게 맞춤 설정하고 새 페이지나 섹션을 추가할 수 있습니다.
템플릿을 사용하려면 코딩 기술이 필요한가요?
아니요. Hostinger 웹사이트 디자인 템플릿은 코딩 없이도 쉽게 맞춤 설정할 수 있도록 제작되었습니다. 레이아웃, 텍스트, 이미지 및 기타 요소를 프로젝트를 구축하는 동안 편집할 수 있으므로 기술적인 지식 없이도 전문적인 웹사이트를 만들 수 있습니다.
Hostinger 웹사이트 템플릿은 SEO에 좋은가요?
웹사이트 템플릿은 모바일 친화적인가요?
호스팅어의 모든 웹사이트 템플릿은 모바일 반응형 디자인을 완벽하게 지원합니다. 즉, 방문자가 어떤 기기를 사용하든 웹사이트는 항상 완벽한 모습으로 표시됩니다.
웹사이트를 게시한 후에도 수정할 수 있나요?
내 웹사이트 코드를 수정할 수 있나요?
사용하는 에디터에 따라 웹사이트 코드에 대한 접근 권한이 다를 수 있습니다.
Hostinger Website Builder를 사용하면 템플릿 기반 사이트의 소스 코드를 직접 편집할 수는 없지만, 페이지에 사용자 지정 코드 스니펫을 추가할 수 있습니다. 이를 통해 위젯, 인포그래픽, 인터랙티브 지도, 양식, 애니메이션 등과 같은 추가 기능을 웹사이트에 확장할 수 있습니다.
Hostinger Horizons를 사용하면 프로젝트 코드에 대한 전체 접근 권한이 제공되므로 유연성이 뛰어나고 심층적인 사용자 지정을 원하는 고급 사용자에게 적합한 옵션입니다.