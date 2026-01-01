Predlošci web stranica za arhitekturu
Idealno za arhitekte, tvrtke i kreativne studije koji predstavljaju svoje projekte
Često postavljana pitanja o predlošcima web stranica za arhitekturu
Što je predložak web stranice?
Predložak web-mjesta ili tema web-mjesta je unaprijed dizajniran izgled web-mjesta koji uključuje gotovu strukturu, elemente dizajna i primjer sadržaja. Djeluje kao početna točka koju možete prilagoditi vlastitim tekstom, slikama, brendiranjem i značajkama kako biste brzo stvorili cjelovito web-mjesto.
Hostingerovi predlošci web-mjesta obično uključuju:
- Izglede stranica (početna stranica, o nama, kontakt itd.)
- Elemente dizajna poput fontova, boja i odjeljaka
- Strukturu navigacije
- Responzivni dizajn tako da web-mjesto radi na mobilnim uređajima i računalima.
Korištenje predloška znači da ne morate dizajnirati ili kodirati web-mjesto od nule. Umjesto toga, odabirete predložak koji odgovara vašim potrebama i mijenjate ga kako bi odgovarao vašem brendu ili projektu.
Koje su različite vrste predložaka web stranica?
Hostinger predlošci web stranica dizajnirani su za razne svrhe i industrije. Ovisno o niši, dizajni se kreću od čistih i minimalističkih do živahnih i smjelih.
Neke od najpopularnijih kategorija predložaka uključuju e-trgovinu, portfolio, poslovanje, životopis, blog, marketing i modu. Postoji i izbor praznih predložaka ako već imate određenu viziju koju želite oživjeti.
Kako da odaberem predložak za svoju web stranicu?
Započnite razmišljanjem o tome što želite postići svojom web stranicom. Ovisno o vašim ciljevima, možda će vam trebati različite vrste web stranica. Na primjer, možete koristiti:
- predložak poslovne web stranice za web stranicu tvrtke
- predložak portfelja za predstavljanje vašeg rada
- predložak e-trgovine za prodaju proizvoda putem interneta.
Nakon što ste odredili vrstu web stranice koja vam je potrebna, razmotrite sljedeće:
- Potrebne značajke i funkcionalnosti. Na primjer, web stranice e-trgovine trebaju stranice proizvoda i opcije plaćanja, dok influenceri ili kreatori mogu preferirati izglede u stilu bloga za dijeljenje priča i fotografija.
- Stil izgleda i dizajna. Odaberite izgled koji odgovara vašem sadržaju, kao što je minimalistički dizajn za portfelje ili dinamičniji izgled za tvrtke.
- Usklađenost s robnom markom. Izgled i dojam predloška trebali bi biti blizu stilu vašeg brenda kako bi se mogao lako prilagoditi vašem identitetu.
Što čini dobar predložak web dizajna?
Iako ne postoji definitivan odgovor, dobri predlošci web dizajna trebali bi biti u potpunosti responzivni za mobilne uređaje, izrađeni pomoću HTML5 i slijediti moderne dizajnerske principe i trendove.
Osim toga, dobar predložak izgleda web stranice trebao bi služiti više svrha. Na primjer, dizajn web stranice od jedne stranice trebao bi se lako transformirati u online trgovinu dodavanjem funkcionalnosti e-trgovine i dodatnih stranica.
Kako mogu izraditi web stranicu pomoću predloška?
Jednostavno odaberite dizajn web stranice koji vam se sviđa – možete ga pregledati prije nego što počnete s uređivanjem.
Hostinger nudi dvije vrste predložaka web stranica – predloške Hostinger Website Builder i Horizons. Oba su prilagođena mobilnim uređajima, spremna za SEO te ih je lako prilagoditi i pokrenuti. Razlika je u načinu na koji ih uređujete.
Predlošci Hostinger Website Buildera koriste tradicionalni uređivač s funkcijom povlačenja i ispuštanja, što vam omogućuje ručnu promjenu fontova, podešavanje boja i ažuriranje slika i teksta. Dostupni su i AI alati, kao što je AI Writer, koji pomažu ubrzati stvari.
Predlošci Horizonsa slijede pristup vibriranja koda. Tekst i slike možete izravno ažurirati te prilagoditi fontove ili sheme boja opisujući promjene AI agentu, koji će ih primijeniti umjesto vas.
Oba pristupa su prilagođena početnicima i olakšavaju brzu primjenu promjena – stoga jednostavno odaberite predložak koji vam najviše odgovara.
Nakon što ste zadovoljni izgledom svoje web stranice, kliknite Objavi i ona će odmah biti dostupna.
Jesu li predlošci web stranica Hostingera besplatni?
Možete započeti s izradom svog projekta koristeći bilo koji Hostinger predložak besplatno, bez potrebe za kreditnom karticom. Međutim, morat ćete nadograditi na plaćeni plan kada budete spremni objaviti svoj projekt online.
Ovisno o predlošku koji odaberete, planovi počinju od 1,99 €/mj za predloške izrađene pomoću alata za izradu web stranica s funkcijom "drag-and-drop" ili 6,99 €/mj za predloške koje pokreće Vibe-coding editor.
Hostinger planovi već uključuju hosting i prilagođeni naziv domene, tako da nećete morati dodatno plaćati ili koristiti usluge trećih strana.
Mogu li dodati više stranica odabranoj temi?
Apsolutno – zamislite predloške web dizajna kao kreativne primjere kako bi web stranica mogla izgledati. Možete ih slobodno prilagoditi i dodati nove stranice ili odjeljke kad god vam zatrebaju tijekom uređivanja projekta.
Trebam li vještine kodiranja za korištenje predloška?
Ne. Predlošci dizajna web stranica Hostinger izrađeni su tako da ih je lako prilagoditi bez kodiranja. Možete uređivati izglede, tekst, slike i druge elemente tijekom izrade projekta, što vam omogućuje izradu profesionalne web stranice bez tehničkih vještina.
Jesu li predlošci web stranica Hostinger dobri za SEO?
Da, svi predlošci web stranica Hostinger optimizirani su za tražilice. Bez obzira izrađujete li odredišnu stranicu, portfolio ili online trgovinu, vaša će web stranica imati koristi od brzog učitavanja, logične strukture i ugrađenih SEO značajki na stranici.
Jesu li predlošci web stranica prilagođeni mobilnim uređajima?
Svi Hostingerovi predlošci za web stranice u potpunosti su responzivni za mobilne uređaje. To znači da će vaša web stranica u svakom trenutku izgledati savršeno, bez obzira na to koji uređaj vaša publika koristi.
Mogu li napraviti promjene na svojoj web stranici nakon što je objavim?
Naravno. Čak i najbolje web stranice imaju koristi od redovitih ažuriranja. S vremena na vrijeme, možda ćete htjeti stvoriti nove stranice, ažurirati postojeći sadržaj ili dodati nove funkcionalnosti kako vaša web stranica raste. Vaši kontakt podaci mogu se promijeniti ili se vaš projekt može razviti u potpuno e-trgovinu. Kad god je potrebno, jednostavno se vratite svom projektu, izvršite ažuriranja i objavite promjene.
Mogu li promijeniti kod svoje web stranice?
Ovisno o uređivaču koji koristite, razina pristupa kodu vaše web stranice može varirati.
S Hostinger Website Builderom ne možete izravno uređivati izvorni kod web stranice temeljene na predlošku, ali možete dodati prilagođene isječke koda na svoje stranice. To vam omogućuje proširenje vaše web stranice dodatnim funkcijama, kao što su widgeti, infografike, interaktivne karte, obrasci, animacije i još mnogo toga.
S Hostinger Horizonsom imate potpuni pristup kodu svog projekta, što vam daje veću fleksibilnost i čini ga dobrom opcijom za naprednije korisnike koji žele dublju prilagodbu.
