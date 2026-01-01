Predlošci web stranica za crkvu i religiju

Jednostavno odaberite dizajn web stranice koji vam se sviđa – možete ga pregledati prije nego što počnete s uređivanjem.

Hostinger nudi dvije vrste predložaka web stranica – predloške Hostinger Website Builder i Horizons. Oba su prilagođena mobilnim uređajima, spremna za SEO te ih je lako prilagoditi i pokrenuti. Razlika je u načinu na koji ih uređujete.

Predlošci Hostinger Website Buildera koriste tradicionalni uređivač s funkcijom povlačenja i ispuštanja, što vam omogućuje ručnu promjenu fontova, podešavanje boja i ažuriranje slika i teksta. Dostupni su i AI alati, kao što je AI Writer, koji pomažu ubrzati stvari.

Predlošci Horizonsa slijede pristup vibriranja koda. Tekst i slike možete izravno ažurirati te prilagoditi fontove ili sheme boja opisujući promjene AI agentu, koji će ih primijeniti umjesto vas.

Oba pristupa su prilagođena početnicima i olakšavaju brzu primjenu promjena – stoga jednostavno odaberite predložak koji vam najviše odgovara.

Nakon što ste zadovoljni izgledom svoje web stranice, kliknite Objavi i ona će odmah biti dostupna.