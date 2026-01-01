웹사이트 템플릿 또는 웹사이트 테마는 미리 디자인된 웹사이트 레이아웃으로, 기성 구조, 디자인 요소 및 샘플 콘텐츠를 포함합니다. 템플릿은 시작점 역할을 하며, 사용자는 텍스트, 이미지, 브랜딩 및 기능을 추가하여 완전한 웹사이트를 빠르게 제작할 수 있습니다.

호스팅거 웹사이트 템플릿에는 일반적으로 다음이 포함됩니다.

페이지 레이아웃(홈페이지, 소개, 연락처 등)

글꼴, 색상, 섹션과 같은 디자인 요소

내비게이션 구조

모바일과 데스크톱에서 모두 작동하는 반응형 디자인

템플릿을 사용하면 웹사이트를 처음부터 디자인하거나 코딩할 필요가 없습니다. 대신 필요에 맞는 템플릿을 선택하고 브랜드 또는 프로젝트에 맞게 수정하면 됩니다.