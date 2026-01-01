Mẫu website, hay giao diện website, là bố cục được thiết kế sẵn cho một trang web, bao gồm cấu trúc, các yếu tố thiết kế và nội dung mẫu có sẵn. Nó đóng vai trò là điểm khởi đầu mà bạn có thể tùy chỉnh với văn bản, hình ảnh, thương hiệu và các tính năng của riêng mình để nhanh chóng tạo ra một trang web hoàn chỉnh.

Các mẫu website của Hostinger thường bao gồm:

Bố cục trang (trang chủ, giới thiệu, liên hệ, v.v.)

Các yếu tố thiết kế như phông chữ, màu sắc và các phần

Cấu trúc điều hướng

Thiết kế đáp ứng để trang web hoạt động trên cả thiết bị di động và máy tính để bàn.

Sử dụng mẫu có nghĩa là bạn không cần phải thiết kế hoặc lập trình một trang web từ đầu. Thay vào đó, bạn chọn một mẫu phù hợp với nhu cầu của mình và sửa đổi nó để phù hợp với thương hiệu hoặc dự án của bạn.