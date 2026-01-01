Installer Openship med ét klik.
Open source, selvhostbar udrulningsplatform med indbygget CI/CD til udrulning af enhver stack til dine egne servere.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Openship
Openship er en open source-udrulningsplatform, der kan selvhostes, og som forvandler enhver server til din egen platform-as-a-service. Peg den mod et Git-repository, og den registrerer stacken, bygger en container, klargør databaser, domæner og TLS og leverer resultatet — ingen pipeline-filer eller YAML at vedligeholde. Push-to-deploy, forhåndsvisningsmiljøer, staging- og produktionsflows samt et-klik-rollbacks er indbygget.
Selvhosting af Openship holder din build-pipeline, applikationsdata og infrastruktur udelukkende på maskiner, du kontrollerer, uden prissætning pr. sæde eller leverandørlåsning. Administrer alt fra et web-dashboard, desktop-app, CLI eller REST API, og flyt standard Docker-containere mellem udbydere, når som helst du ønsker.
Vigtige funktioner i Openship
Indbygget CI/CD
Push-to-deploy med forhåndsvisningsmiljøer, staging- og produktionsflows og et-klik-rollbacks – uden at skulle skrive pipelinefiler.
Enhver stack, enhver server
Implementer Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker eller monorepos til enhver VPS, dedikeret boks eller homelab.
Fuldt administreret backend
Klargør Postgres, MySQL, MongoDB og Redis sammen med workers, WebSockets og objektlager fra et enkelt kontrolplan.
Domæner og SSL
Automatiske HTTPS-certifikater, wildcard-understøttelse og ubegrænsede domæner med automatisk fornyelse håndteret for hver implementering.
Tre måder at arbejde på
Styr udrulninger fra en fuld desktopapp, et team-webdashboard eller en scriptbar CLI understøttet af en REST API.
Containerportabilitet
Alt kører som standard Docker-containere, så du frit kan flytte arbejdsbelastninger mellem udbydere eller selvhostet hardware.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Openship
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
Endelig et VPS-hostingfirma, der gør det rigtigt! God pris. Fremragende portal, der respekterer brugernes tid. Problemfri backups. God support. Pålidelig. Føles robust.
Jeg kontaktede Hostinger support efter at have mistet adgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke være mere imponeret. Kodee og Mohammad fra supportteamet var utroligt tålmodige og grundige.
Mange tak til Carla for at hjælpe mig med denne N8N-opgradering på min Hostinger VPS. Professionel og kyndig. Endnu engang tak, Carla.
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