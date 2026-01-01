Openship er en open source-udrulningsplatform, der kan selvhostes, og som forvandler enhver server til din egen platform-as-a-service. Peg den mod et Git-repository, og den registrerer stacken, bygger en container, klargør databaser, domæner og TLS og leverer resultatet — ingen pipeline-filer eller YAML at vedligeholde. Push-to-deploy, forhåndsvisningsmiljøer, staging- og produktionsflows samt et-klik-rollbacks er indbygget.

Selvhosting af Openship holder din build-pipeline, applikationsdata og infrastruktur udelukkende på maskiner, du kontrollerer, uden prissætning pr. sæde eller leverandørlåsning. Administrer alt fra et web-dashboard, desktop-app, CLI eller REST API, og flyt standard Docker-containere mellem udbydere, når som helst du ønsker.