Installer ExcaliDash med ét klik.
Selvhostet dashboard til at organisere, administrere og samarbejde om dine Excalidraw-tegninger med versionshistorik og sikker linkdeling.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med ExcaliDash
ExcaliDash er et selvhostet administrationslag til Excalidraw, der forvandler en samling spredte tegninger til et organiseret, søgbart arbejdsområde. I stedet for at jonglere med individuelle .excalidraw-filer får du et centralt dashboard, hvor skitser lever i samlinger, hver ændring fanges i versionshistorikken, og diagrammer kan deles via målrettede links. Det samler den fulde Excalidraw-editor med et letvægts-backend, så tegning, lagring og organisering alt sammen sker i én privat instans.
At køre ExcaliDash på din egen VPS holder hvert diagram, arkitekturskitse og brainstorm-tavle fuldstændigt inden for din infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. bruger og ingen tredjepartsadgang til dine data, mens valgfri flerbrugerkonti og OIDC-enkeltlogon lader teams samarbejde sikkert under din egen kontrol.
Vigtige funktioner i ExcaliDash
Centraliseret Tegningsdashboard
Organiser alle dine Excalidraw-skitser i samlinger med miniaturebilleder og søgning, så diagrammer er nemme at finde i stedet for spredt ud over løse filer.
Versionshistorik
Hver redigering gemmes automatisk som et snapshot, hvilket lader dig gennemgå tidligere tilstande og gendanne ældre versioner af enhver tegning, når der sker fejl.
Afgrænset Linkdeling
Del individuelle tegninger via adgangskontrollerede links, hvilket giver samarbejdspartnere eller interessenter visnings- eller redigeringsadgang uden at afsløre hele dit arbejdsområde.
Realtidssamarbejde
Flere personer kan arbejde på det samme lærred sammen over WebSockets, hvilket gør live brainstorming- og designsessioner smidige for distribuerede teams.
Fleksibel autentifikation
Kør i enkeltbrugertilstand eller aktiver flerbrugerkonti med OIDC enkeltlogon, passende til både personlig brug og større teams.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre ExcaliDash
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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