ExcaliDash er et selvhostet administrationslag til Excalidraw, der forvandler en samling spredte tegninger til et organiseret, søgbart arbejdsområde. I stedet for at jonglere med individuelle .excalidraw-filer får du et centralt dashboard, hvor skitser lever i samlinger, hver ændring fanges i versionshistorikken, og diagrammer kan deles via målrettede links. Det samler den fulde Excalidraw-editor med et letvægts-backend, så tegning, lagring og organisering alt sammen sker i én privat instans.

At køre ExcaliDash på din egen VPS holder hvert diagram, arkitekturskitse og brainstorm-tavle fuldstændigt inden for din infrastruktur. Der er ingen gebyrer pr. bruger og ingen tredjepartsadgang til dine data, mens valgfri flerbrugerkonti og OIDC-enkeltlogon lader teams samarbejde sikkert under din egen kontrol.