Implementer Decidim med et-klik-installation.
Open source platform for deltagelsesdemokrati til borgerhøringer, deltagerbudgettering og fælles beslutningstagning.
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Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Decidim
Decidim er rammeværket for deltagelsesdemokrati, oprindeligt bygget til byen Barcelona og nu brugt af nationale regeringer, regionale råd, universiteter og civilsamfundsorganisationer i mere end tredive lande til at afholde folkeafstemninger, borgerbudgetter, borgerforsamlinger og processer for samskabelse af politik online.
Selv-hosting af Decidim på din egen VPS holder borgerdata, afstemningsregistre og drøftelseshistorik under din fulde suverænitet – aldrig på en tredjeparts SaaS – samtidig med at du får den fulde Ruby on Rails-kodebase under AGPL-3.0 til at udvide, revidere og føderere med andre Decidim-instanser.
Vigtige funktioner i Decidim
Borgerbudgettering
Gennemfør flertrins budgethøringer, hvor borgere foreslår, støtter og stemmer om, hvordan offentlige midler fordeles, med indbyggede afstemningsregler og resultatoffentliggørelse.
Borgerforsamlinger
Organiser deliberative processer med forslag, debatter, møder og ansvarlighedssporing, så ethvert borgerbidrag kan spores fra idé til resultat.
Multilejer i designet
Host flere uafhængige deltagelsesrum – byer, afdelinger eller organisationer – på en enkelt Decidim-instans med isoleret indhold og administratorer.
Reviderbare beslutninger
Hvert forslag, afstemning og ændringsforslag registreres på en gennemsigtig tidslinje, som borgere, journalister og tilsynsorganer kan inspicere til enhver tid.
Integration af åbne standarder
SAML og OAuth single sign-on, REST og GraphQL API'er samt ActivityPub-understøttelse lader Decidim integrere med eksisterende borgeridentitetssystemer og det bredere fediverse.
Lokaliseret på 60+ sprog
Oversatte skibe til brug af regeringer og græsrodsorganisationer verden over, med indbygget værktøj til oversættelse af indhold inden for hvert deltagelsesrum.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Decidim
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
Jeg er utrolig tilfreds med Hostingers VPS-hosting! Deres oppetid er konsekvent i topklasse, hvilket holder min hjemmeside kørende uden problemer. Når jeg har haft brug for hjælp, har deres tekniske supportteam været hurtige, kyndige og oprigtigt hjælpsomme.
Alt går problemfrit og fantastisk med Hostinger, AI-chatbotten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse dit spørgsmål. Åh, og så er VPS'en bare fantastisk, ingen op- og nedture. Tak til udviklerteamet og alle andre involverede. Fortsæt det gode arbejde 🚀
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