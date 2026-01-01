Decidim er rammeværket for deltagelsesdemokrati, oprindeligt bygget til byen Barcelona og nu brugt af nationale regeringer, regionale råd, universiteter og civilsamfundsorganisationer i mere end tredive lande til at afholde folkeafstemninger, borgerbudgetter, borgerforsamlinger og processer for samskabelse af politik online.

Selv-hosting af Decidim på din egen VPS holder borgerdata, afstemningsregistre og drøftelseshistorik under din fulde suverænitet – aldrig på en tredjeparts SaaS – samtidig med at du får den fulde Ruby on Rails-kodebase under AGPL-3.0 til at udvide, revidere og føderere med andre Decidim-instanser.