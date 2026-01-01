Bitwarden er den officielle adgangskodestyringsserver, der er bygget og vedligeholdt af Bitwarden Inc. Denne skabelon implementerer Bitwarden lite, leverandørens enkelt-container distribution, sammen med en dedikeret MariaDB database. I modsætning til community-genimplementeringer af Bitwarden API'en kører den den samme serverkode, som Bitwarden leverer til sine egne kunder, så vault-adfærd, kryptografi og opdateringskadence kommer direkte fra leverandøren.

Selv-hosting på din egen VPS holder hvert vault-element, vedhæftning og fil inden for infrastruktur, du kontrollerer, mens dine enheder fortsat bruger de officielle Bitwarden browserudvidelser, desktop-apps, mobil-apps og CLI. Traefik placeres foran containeren med automatiske Let's Encrypt-certifikater, hvilket opfylder HTTPS-kravet, som Bitwarden-klienter håndhæver. Bitwarden anbefaler lite til personlig brug og hjemmelabs.