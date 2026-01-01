Installer Bitwarden med ét klik.
Officiel selvhostet Bitwarden adgangskodestyringsserver, parret med en dedikeret MariaDB databaseservice.
Vælg en VPS-pakke til Bitwarden
Hver pakke har alt det, du skal bruge - og mere til
Hvad du kan bygge med Bitwarden
Bitwarden er den officielle adgangskodestyringsserver, der er bygget og vedligeholdt af Bitwarden Inc. Denne skabelon implementerer Bitwarden lite, leverandørens enkelt-container distribution, sammen med en dedikeret MariaDB database. I modsætning til community-genimplementeringer af Bitwarden API'en kører den den samme serverkode, som Bitwarden leverer til sine egne kunder, så vault-adfærd, kryptografi og opdateringskadence kommer direkte fra leverandøren.
Selv-hosting på din egen VPS holder hvert vault-element, vedhæftning og fil inden for infrastruktur, du kontrollerer, mens dine enheder fortsat bruger de officielle Bitwarden browserudvidelser, desktop-apps, mobil-apps og CLI. Traefik placeres foran containeren med automatiske Let's Encrypt-certifikater, hvilket opfylder HTTPS-kravet, som Bitwarden-klienter håndhæver. Bitwarden anbefaler lite til personlig brug og hjemmelabs.
Vigtige funktioner i Bitwarden
Officiel Bitwarden-server
Kører serverkoden, som Bitwarden Inc. bygger og vedligeholder, så sikkerhedsrettelser og udgivelser kommer direkte fra leverandøren.
Officiel klientkompatibilitet
Browserudvidelser, skrivebordsapps, mobilapps og Bitwarden CLI'en forbinder til din egen server uden ændringer.
End-to-end-krypteret boks
Elementer krypteres på dine enheder under en zero-knowledge-model, så serveren aldrig ser din masteradgangskode.
Organisationer og deling
Del legitimationsoplysninger med familiemedlemmer eller kolleger via organisationer og samlinger med adgangskontrol pr. bruger.
Valgfrie virksomhedstjenester
SSO, SCIM-provisionering og hændelseslogning leveres i billedet og kan aktiveres, når en licens kræver det.
Hvorfor vælge Hostinger til at køre Bitwarden
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Start med et enkelt klik
Få din applikation op at køre med det samme med en forudkonfigureret opsætning. Ingen manuel installation eller komplekse opsætningstrin.
Sikkerhed du kan stole på
Beskyt dine applikationer med en indbygget firewall, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvågning.
Indbygget Docker-manager
Kør og administrer flere Docker-containere fra ét sted. Implementer, opdater og overvåg dine projekter med lethed.
Docker VPS-hosting, du kan stole på
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