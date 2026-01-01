Ja. Sie können Website-Vorlagen individuell anpassen, indem Sie Texte, Bilder, Farben, Layouts und Funktionen ändern, damit sie zu Ihrer Marke und Ihren Zielen passen. Außerdem können Sie jederzeit Seiten und Abschnitte hinzufügen oder entfernen. Alle Vorlagen sind vollständig bearbeitbar und erfordern weder Programmier- noch Designkenntnisse.

Je nach gewählter Vorlage kann sich die Bearbeitung unterscheiden. Einige Vorlagen wurden mit Hostinger Website-Baukasten erstellt, andere mit Hostinger Horizons.

Vorlagen, die mit Hostinger Website-Baukasten erstellt wurden, verwenden einen Drag-and-Drop-Editor mit integrierten KI-Tools, die Ihnen helfen, Inhalte zu erstellen und Layouts schnell anzupassen.

Horizons-Vorlagen folgen dem Vibe Coding-Ansatz. Anstatt Elemente manuell per Drag-and-Drop zu verschieben, beschreiben Sie die gewünschten Änderungen und chatten mit der KI, die die Anpassungen für Sie umsetzt.

Beide Editoren sind anfängerfreundlich, sodass Sie einfach das gewünschte Vorlagendesign auswählen und an Ihre Anforderungen anpassen können.