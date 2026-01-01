Website-Vorlagen für Kunstgalerien
Entwickelt für Galerien, Ausstellungen und Kunstinstitutionen
Website-Vorlagen für Kunstgalerien: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist eine Website-Vorlage?
Eine Website-Vorlage (auch Website-Theme genannt) ist ein vorgefertigtes Layout für eine Website mit Struktur, Designelementen und Beispielinhalten. Sie dient als Ausgangspunkt, den Sie mit Ihren eigenen Texten, Bildern, Ihrem Branding und Funktionen anpassen können, um schnell eine vollständige Website zu erstellen.
Hostinger Website-Vorlagen umfassen typischerweise:
- Seitenlayouts (Startseite, Über uns, Kontakt usw.)
- Designelemente wie Schriftarten, Farben und Abschnitte
- Navigationsstruktur
- Responsives Design, sodass die Website auf Mobilgeräten und Desktop-Geräten optimal funktioniert
Mit einer Vorlage müssen Sie keine Website von Grund auf neu gestalten oder programmieren. Stattdessen wählen Sie eine Vorlage, die Ihren Bedürfnissen entspricht, und passen sie an Ihre Marke oder Ihr Projekt an.
Welche verschiedenen Arten von Website-Vorlagen gibt es?
Die Website-Vorlagen von Hostinger sind für verschiedene Zwecke und Branchen konzipiert. Je nach Nische reichen die Designs von klar und minimalistisch bis hin zu dynamisch und ausdrucksstark.
Zu den beliebtesten Vorlagenkategorien gehören E-Commerce, Portfolio, Business, Lebenslauf, Blog, Marketing und Mode. Es gibt auch eine Auswahl an leeren Vorlagen, falls Sie bereits eine konkrete Vorstellung haben, die Sie umsetzen möchten.
Wie wähle ich eine Vorlage für meine Website?
Beginnen Sie damit, sich zu überlegen, was Sie mit Ihrer Website erreichen möchten. Je nach Ihren Zielen benötigen Sie möglicherweise unterschiedliche Website-Typen. Zum Beispiel könnten Sie Folgendes verwenden:
- eine Business Website-Vorlage für eine Unternehmenswebsite
- eine Portfolio-Vorlage, um Ihre Arbeiten zu präsentieren
- eine E-Commerce-Vorlage, um Produkte online zu verkaufen.
Sobald Sie den benötigten Website-Typ bestimmt haben, sollten Sie Folgendes berücksichtigen:
- Erforderliche Funktionen und Funktionsumfang. E-Commerce-Websites benötigen beispielsweise Produktseiten und Checkout-Optionen, während Influencer oder Kreative möglicherweise Blog-Layouts bevorzugen, um Geschichten und Fotos zu teilen.
- Layout und Designstil. Wählen Sie ein Layout, das zu Ihren Inhalten passt, z. B. ein minimalistisches Design für Portfolios oder ein dynamischeres Layout für Unternehmen.
- Markenkonformität. Das Aussehen und Wirkung der Vorlage sollte dem Stil Ihrer Marke entsprechen, damit sie leicht an Ihre Markenidentität angepasst werden kann.
Was zeichnet eine gute Webdesign-Vorlage aus?
Wie erstelle ich eine Website mithilfe einer Vorlage?
Wählen Sie einfach das gewünschte Website-Design aus – Sie können es vor der Bearbeitung in der Vorschau ansehen.
Hostinger bietet zwei Arten von Website-Vorlagen an: Hostinger Website-Baukasten und Horizons-Vorlagen. Beide sind mobilfreundlich, SEO-optimiert und einfach anzupassen und zu veröffentlichen. Der Unterschied liegt in der Bearbeitung.
Die Vorlagen des Hostinger Website-Baukastens verwenden einen klassischen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Schriftarten ändern, Farben anpassen und Bilder und Texte manuell aktualisieren können. KI-Tools wie KI Writer stehen ebenfalls zur Verfügung, um den Prozess zu beschleunigen.
Die Horizons-Vorlagen folgen einem Vibe Coding-Ansatz. Sie können Texte und Bilder direkt aktualisieren und Schriftarten oder Farbschemata anpassen, indem Sie die gewünschten Änderungen einem KI-Agenten beschreiben, der sie dann für Sie anwendet.
Beide Ansätze sind anfängerfreundlich und ermöglichen eine schnelle und einfache Umsetzung von Änderungen – wählen Sie einfach die Vorlage, die am besten zu Ihnen passt.
Sobald Sie mit dem Aussehen Ihrer Website zufrieden sind, klicken Sie auf „Veröffentlichen“, und sie ist sofort online.
Sind die Website-Vorlagen von Hostinger kostenlos?
Sie können Ihr Projekt mit jeder Hostinger-Vorlage kostenlos und ohne Kreditkarte starten. Sobald Sie Ihr Projekt online veröffentlichen möchten, müssen Sie jedoch auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden.
Die Pläne beginnen je nach gewählter Vorlage bei 2,49 €/Mon. für Vorlagen, die mit dem Drag-and-Drop Website-Baukasten erstellt wurden, oder bei 6,99 €/Mon. für Vorlagen, die mit dem Vibe Coding-Editor erstellt wurden.
Hostinger-Pläne beinhalten bereits Hosting und einen Domainnamen, sodass Sie keine zusätzlichen Kosten tragen oder Dienste von Drittanbietern nutzen müssen.
Kann ich meinem gewählten Theme weitere Seiten hinzufügen?
Absolut – betrachten Sie Webdesign-Vorlagen als kreative Beispiele dafür, wie eine Website aussehen könnte. Sie können sie frei anpassen und bei Bedarf während der Bearbeitung Ihres Projekts neue Seiten oder Abschnitte hinzufügen.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um eine Vorlage zu verwenden?
Nein. Die Website-Designvorlagen von Hostinger sind so konzipiert, dass sie sich ohne Programmierkenntnisse einfach anpassen lassen. Sie können Layouts, Texte, Bilder und andere Elemente während der Projekterstellung bearbeiten und so ohne technische Vorkenntnisse eine professionelle Website erstellen.
Sind die Website-Vorlagen von Hostinger gut für SEO?
Ja, alle Hostinger Website-Vorlagen sind für Suchmaschinen optimiert. Egal, ob Sie eine Landingpage, ein Portfolio oder einen Online-Shop erstellen – Ihre Website profitiert von kurzen Ladezeiten, einer logischen Struktur und integrierten Onpage-SEO-Funktionen.
Sind Website-Vorlagen für Mobilgeräte geeignet?
Alle Website-Vorlagen von Hostinger sind vollständig responsiv für Mobilgeräte. Das bedeutet, dass Ihre Website unabhängig vom verwendeten Gerät immer perfekt dargestellt wird.
Kann ich nach Veröffentlichung meiner Website Änderungen daran vornehmen?
Natürlich. Selbst die besten Websites profitieren von regelmäßigen Aktualisierungen. Gelegentlich möchten Sie vielleicht neue Seiten erstellen, bestehende Inhalte aktualisieren oder neue Funktionen hinzufügen, wenn Ihre Website wächst. Ihre Kontaktdaten ändern sich möglicherweise, oder Ihr Projekt entwickelt sich zu einem vollwertigen E-Commerce-Unternehmen. Kehren Sie bei Bedarf einfach zu Ihrem Projekt zurück, nehmen Sie die Aktualisierungen vor und veröffentlichen Sie die Änderungen.
Kann ich den Code meiner Website ändern?
Je nach verwendetem Editor kann der Zugriff auf den Quellcode Ihrer Website variieren.
Mit dem Hostinger Website Builder können Sie den Quellcode einer vorlagenbasierten Website nicht direkt bearbeiten, aber Sie können benutzerdefinierte Code-Snippets zu Ihren Seiten hinzufügen. Dadurch können Sie Ihre Website um zusätzliche Funktionen wie Widgets, Infografiken, interaktive Karten, Formulare, Animationen und mehr erweitern.
Mit Hostinger Horizons haben Sie vollen Zugriff auf den Code Ihres Projekts. Dies bietet Ihnen mehr Flexibilität und ist daher eine gute Option für fortgeschrittene Benutzer, die eine umfassendere Anpassung wünschen.
Sie finden die benötigte Vorlage nicht?
Mit KI Website-Baukasten erstellen
Erstellen Sie mithilfe von KI eine Website aus einer einzigen Eingabeaufforderung und passen Sie anschließend jedes Detail mit einfachen Drag-and-Drop-Tools an.
Erstellen mit KI Horizons
Erstellen Sie voll funktionsfähige Websites und Apps, indem Sie einfach mit KI chatten.