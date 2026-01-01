Website-Vorlagen für „Demnächst verfügbar“

Wählen Sie einfach das gewünschte Website-Design aus – Sie können es vor der Bearbeitung in der Vorschau ansehen.

Hostinger bietet zwei Arten von Website-Vorlagen an: Hostinger Website-Baukasten und Horizons-Vorlagen. Beide sind mobilfreundlich, SEO-optimiert und einfach anzupassen und zu veröffentlichen. Der Unterschied liegt in der Bearbeitung.

Die Vorlagen des Hostinger Website-Baukastens verwenden einen klassischen Drag-and-Drop-Editor, mit dem Sie Schriftarten ändern, Farben anpassen und Bilder und Texte manuell aktualisieren können. KI-Tools wie KI Writer stehen ebenfalls zur Verfügung, um den Prozess zu beschleunigen.

Die Horizons-Vorlagen folgen einem Vibe Coding-Ansatz. Sie können Texte und Bilder direkt aktualisieren und Schriftarten oder Farbschemata anpassen, indem Sie die gewünschten Änderungen einem KI-Agenten beschreiben, der sie dann für Sie anwendet.

Beide Ansätze sind anfängerfreundlich und ermöglichen eine schnelle und einfache Umsetzung von Änderungen – wählen Sie einfach die Vorlage, die am besten zu Ihnen passt.

Sobald Sie mit dem Aussehen Ihrer Website zufrieden sind, klicken Sie auf „Veröffentlichen“, und sie ist sofort online.