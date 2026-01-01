Cognee ist eine Open-Source KI-Gedächtnis Engine, die spröde RAG-Pipelines durch eine echte semantische Schicht ersetzt. Sie nimmt Dokumente, Unterhaltungen, Bilder, Audio- und Datenbankdatensätze auf, verwendet Ihr ausgewähltes LLM, um Entitäten und Beziehungen zu extrahieren und speichert sie als vernetzten Wissensgraphen neben Vektoreinbettungen, sodass Agenten Fragen aus verknüpften Fakten beantworten, anstatt isolierte Textbausteine.

Ein einziger API-Aufruf verwaltet die Aufnahme, und die Suche liefert graphenbasierte Ergebnisse, die Ihre Anwendungen und Agentenframeworks direkt verwenden können.Das Ausführen von Cognee auf Ihrem eigenen VPS bewahrt proprietäre Dokumente, Einbettungen und den resultierenden Graphen auf der von Ihnen kontrollierten Infrastruktur auf. PostgreSQL enthält relationale Metadaten und persistente Volumes, die Vektor- und Graphspeicher enthalten.