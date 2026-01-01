Déployez Decidim avec une installation en un clic.
Plateforme de démocratie participative open source pour les consultations citoyennes, le budget participatif et la prise de décision collaborative.
Choisissez un pack VPS pour Decidim
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Que créer avec Decidim
Decidim est le cadre de démocratie participative initialement conçu pour la ville de Barcelone et maintenant utilisé par des gouvernements nationaux, des conseils régionaux, des universités et des organisations civiques dans plus de trente pays pour organiser des référendums, des budgets participatifs, des assemblées citoyennes et des processus de co-création de politiques en ligne.
L'auto-hébergement de Decidim sur votre propre VPS maintient les données des citoyens, les registres de vote et l'historique des délibérations sous votre pleine souveraineté — jamais sur un SaaS tiers — tout en vous donnant l'intégralité du code source Ruby on Rails sous AGPL-3.0 pour l'étendre, l'auditer et le fédérer avec d'autres instances Decidim.
Fonctionnalités clés de Decidim
Budget participatif
Organiser des consultations budgétaires multi-étapes où les citoyens proposent, soutiennent et votent sur la manière dont les fonds publics sont alloués, avec des règles de vote intégrées et la publication des résultats.
Assemblées citoyennes
Organiser des processus délibératifs avec des propositions, des débats, des réunions et un suivi de la reddition de comptes afin que chaque contribution citoyenne soit traçable de l'idée au résultat.
Multi-locataire par conception
Hébergez plusieurs espaces de participation indépendants — villes, départements ou organisations — sur une seule instance Decidim avec un contenu et des administrateurs isolés.
Décisions auditables
Chaque proposition, vote et amendement est enregistré dans une chronologie transparente que les citoyens, les journalistes et les organismes de surveillance peuvent consulter à tout moment.
Intégration de normes ouvertes
L'authentification unique SAML et OAuth, les API REST et GraphQL, et la prise en charge d'ActivityPub permettent à Decidim de s'intégrer aux systèmes d'identité civique existants et au fédivers plus large.
Localisé dans plus de 60 langues
Livré traduit pour être utilisé par les gouvernements et les organisations de base du monde entier, avec des outils intégrés pour traduire le contenu au sein de chaque espace de participation.
Pourquoi exécuter Decidim avec Hostinger ?
Lancement en un clic
Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.
Sécurité garantie
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.
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Hébergement VPS Docker fiable
Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.
Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.
Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.
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