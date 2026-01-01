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Plateforme de démocratie participative open source pour les consultations citoyennes, le budget participatif et la prise de décision collaborative.

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1 cœur vCPU
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KVM 2
CHF19.99
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Renouvellement au prix de CHF 13.99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
69% de réduction
KVM 4
CHF33.49
CHF10.29/mois
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4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
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KVM 8
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8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage SSD NVMe
Vitesse réseau de 1 Gb/s
API publique
Data centers situés dans le monde entier
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les packs sont payés d'avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois inclus.

Que créer avec Decidim

Decidim est le cadre de démocratie participative initialement conçu pour la ville de Barcelone et maintenant utilisé par des gouvernements nationaux, des conseils régionaux, des universités et des organisations civiques dans plus de trente pays pour organiser des référendums, des budgets participatifs, des assemblées citoyennes et des processus de co-création de politiques en ligne.

L'auto-hébergement de Decidim sur votre propre VPS maintient les données des citoyens, les registres de vote et l'historique des délibérations sous votre pleine souveraineté — jamais sur un SaaS tiers — tout en vous donnant l'intégralité du code source Ruby on Rails sous AGPL-3.0 pour l'étendre, l'auditer et le fédérer avec d'autres instances Decidim.

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Que créer avec {name}

Fonctionnalités clés de Decidim

Budget participatif

Organiser des consultations budgétaires multi-étapes où les citoyens proposent, soutiennent et votent sur la manière dont les fonds publics sont alloués, avec des règles de vote intégrées et la publication des résultats.

Assemblées citoyennes

Organiser des processus délibératifs avec des propositions, des débats, des réunions et un suivi de la reddition de comptes afin que chaque contribution citoyenne soit traçable de l'idée au résultat.

Multi-locataire par conception

Hébergez plusieurs espaces de participation indépendants — villes, départements ou organisations — sur une seule instance Decidim avec un contenu et des administrateurs isolés.

Décisions auditables

Chaque proposition, vote et amendement est enregistré dans une chronologie transparente que les citoyens, les journalistes et les organismes de surveillance peuvent consulter à tout moment.

Intégration de normes ouvertes

L'authentification unique SAML et OAuth, les API REST et GraphQL, et la prise en charge d'ActivityPub permettent à Decidim de s'intégrer aux systèmes d'identité civique existants et au fédivers plus large.

Localisé dans plus de 60 langues

Livré traduit pour être utilisé par les gouvernements et les organisations de base du monde entier, avec des outils intégrés pour traduire le contenu au sein de chaque espace de participation.

Pourquoi exécuter Decidim avec Hostinger ?

Lancement en un clic

Lancez votre application instantanément grâce à une configuration préconfigurée, sans installation manuelle complexe.

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Sécurité garantie

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis le même endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez facilement vos projets.

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Hébergement VPS Docker fiable

Gad Iradufasha
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Je suis extrêmement satisfait de l'hébergement VPS de Hostinger ! Leur disponibilité est toujours au top, ce qui assure le bon fonctionnement de mon site. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de support technique a été rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Avec Hostinger, tout est fluide et fonctionne parfaitement : l'assistant IA et la discussion avec un humain si l'IA ne parvient pas à répondre à votre question. Les VPS sont exceptionnels, sans interruptions. Merci à l'équipe de développement ainsi qu'à toutes les personnes impliquées. Continuez comme ça 🚀

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Enfin une entreprise d'hébergement VPS qui fait les choses correctement ! Prix compétitifs. Portail excellent qui respecte le temps de ses utilisateurs. Sauvegardes faciles. Bon support. Fiable. Inspire une confiance totale.

Omkar
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J'ai contacté le support Hostinger après avoir perdu l'accès à mon instance n8n auto-hébergée, et je suis vraiment impressionné. Kodee et Mohammad du support ont été incroyablement patients et efficaces.

Sylvain
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Un grand merci à Carla pour son aide concernant la mise à jour de n8n sur mon VPS Hostinger. Professionnelle et compétente, merci encore Carla.

Herriman
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Martin K
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Je suis très satisfait des services proposés. Les configurations VPS sont excellentes et les prix des packs restent plus raisonnables que chez certains concurrents.

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