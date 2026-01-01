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Claude Code Hosting

Erledigen Sie Programmieraufgaben mit Claude Code VPS-Hosting.

Kostenlose automatische wöchentliche Backups
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CHF 5.09 /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Claude-Code

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CHF 16.29
CHF 5.09 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 11.19/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
1 vCPU-Kern
4 GB RAM
50 GB NVMe-Speicherplatz
4 TB Bandbreite
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KVM 2
CHF 19.99
CHF 7.49 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 13.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
2 vCPU-Kerne
8 GB RAM
100 GB NVMe-Speicherplatz
8 TB Bandbreite
69% Rabatt
KVM 4
CHF 33.49
CHF 10.29 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 25.99/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
4 vCPU-Kerne
16 GB RAM
200 GB NVMe-Speicherplatz
16 TB Bandbreite
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KVM 8
CHF 60.39
CHF 20.49 /Mon.
Verlängerungspreis CHF 46.49/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.
8 vCPU-Kerne
32 GB RAM
400 GB NVMe-Speicherplatz
32 TB Bandbreite
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr

AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Rechenzentren weltweit
Gratis wöchentliche Backups
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung
Gratis Domain für 1 Jahr
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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der Preis pro Monat entspricht dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der Monate, die Ihr Plan umfasst.

Betreiben Sie private, leistungsstarke KI-Umgebungen mit Claude Code VPS-Hosting.

Claude Code ist ein KI-gestütztes Kommandozeilen-Tool, mit dem Entwickler Claude-Modelle nutzen können, um Programmieraufgaben direkt im Terminal auszuführen. Um sein volles Potenzial auszuschöpfen, benötigen Sie jedoch eine sichere, skalierbare und leistungsstarke Infrastruktur – genau hier kommt unser VPS ins Spiel.

Durch die Ausführung von KI-Anwendungen, die mit Claudes Funktionen auf unserem VPS erstellt wurden, können Sie in einer privaten Umgebung mit voller Kontrolle über Ihre Daten und Konfigurationen entwickeln. Führen Sie komplexe LLM-Workloads aus, verwalten Sie Bereitstellungen einfach und profitieren Sie von einer schnellen, stabilen Performance, die für die KI-Entwicklung optimiert ist.
Claude Code 2

Skalieren Sie Ihre KI-Entwicklung sicher mit Claude Code VPS-Hosting.

Kombinieren Sie die intuitive KI-Workflow-Plattform von Claude Code mit unserer leistungsstarken VPS-Infrastruktur. Stellen Sie Modelle schneller bereit, passen Sie Ihre Konfiguration individuell an und behalten Sie die volle Kontrolle über Ihre Daten.

Private KI-Entwicklung

Entwickeln und implementieren Sie Claude-basierte Anwendungen in einer sicheren, isolierten Umgebung, die Sie vollständig kontrollieren.

Claude-Code

Optimiert für KI-Workloads

Unser VPS nutzt AMD EPYC-Prozessoren und NVMe-SSD-Speicher, um stabile und schnelle Inferenz- und Bereitstellungszeiten zu gewährleisten.

Claude Code VPS

Vollständig anpassbare Konfiguration

Installieren Sie Abhängigkeiten, verwalten Sie APIs und konfigurieren Sie Umgebungen nach Ihren Wünschen – mit vollem Root-Zugriff und Snapshots.

Claude Code 4

Private KI-Entwicklung

Entwickeln und implementieren Sie Claude-basierte Anwendungen in einer sicheren, isolierten Umgebung, die Sie vollständig kontrollieren.

Claude-Code

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Empfohlener Serverstandort:

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KI-Workloads überall auf der Welt bereitstellen

Wir betreiben Rechenzentren in Asien, Europa, Nordamerika und Südamerika. Wählen Sie den nächstgelegenen Server für eine schnellere Modellbereitstellung, geringere Latenz und reibungslosere Zusammenarbeit.

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Hoch bewerteter VPS Hosting-Anbieter Claude Code

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Ich bin unglaublich zufrieden mit Hostingers VPS Hosting! Die Verfügbarkeit ist durchweg erstklassig und meine Website läuft reibungslos. Wann immer ich Hilfe brauchte, half mir das technische Support-Team schnell, kompetent und war wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, vielen Dank nochmals Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

VPS leicht gemacht mit Kodee

Kodee, Ihr KI-gestützter VPS-Agent, ist direkt in Ihr VPS-Dashboard integriert und hilft Ihnen, Ihre Claude Code-Umgebung mühelos zu verwalten und zu optimieren. Dank des Model Context Protocol (MCP) kann Kodee Abhängigkeiten installieren, Ihre Codierungsumgebung konfigurieren, Fehler beheben und Entwicklungsbefehle direkt per Chat ausführen.

Kodee

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Risikofrei ausprobieren mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.

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Claude Code VPS – Häufig gestellte Fragen:

Was ist Claude Code VPS-Hosting?

Claude Code VPS-Hosting bietet eine private, sichere Umgebung zum Ausführen und Entwickeln von KI-Anwendungen mit Claudes Open-Source-Framework.

Warum sollte ich Claude Code auf einem VPS hosten?

Die Ausführung von Claude Code auf einem VPS gewährleistet bessere Leistung, Datenschutz und Skalierbarkeit – perfekt für Teams, die an KI-Projekten arbeiten.

Ist für Claude Code eine technische Einrichtung erforderlich?

Die Einrichtung ist kinderleicht. Sie können es mit einem Klick bereitstellen und Kodee, unseren KI-Assistenten, für eine schnelle Konfiguration und Fehlerbehebung nutzen.

Kann ich Claude Code mit APIs oder externen Tools integrieren?

Ja. Sie können Claude Code direkt von Ihrer VPS-Umgebung aus mit mehreren KI-APIs und -Bibliotheken verbinden.

Ist das VPS-Hosting von Claude Code sicher?

Absolut. Unser VPS umfasst DDoS-Schutz, Malware-Scans und kostenlose wöchentliche Backups, um Ihre KI-Daten zu schützen.

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