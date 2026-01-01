Concevoir des systèmes évolutifs avec un domaine .systems
$ CA57,19/année$ CA18,19/1re annéePour la première année
Économisez 68%
À propos du domaine .systems
Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .systems
Qu'est-ce qu'un domaine .systems ?
.systems est un TLD générique adapté aux entreprises, aux fournisseurs de services informatiques, aux sociétés d'ingénierie et aux organisations offrant des solutions, des infrastructures ou des services complexes, en mettant l'accent sur un travail structuré et basé sur les systèmes.
À qui s'adresse un domaine .systems ?
Un domaine .systems convient parfaitement aux consultants informatiques, aux éditeurs de logiciels, aux intégrateurs de systèmes et aux fournisseurs d'infrastructures qui proposent des solutions et un soutien techniques complexes. Il est adapté aussi bien aux projets de niche qu'aux entreprises technologiques établies.
Pourquoi choisir un domaine .systems ?
Un domaine .systems signale d'emblée une orientation technique et structurée, améliorant ainsi la clarté et la mémorisation de la marque. Il favorise une terminologie cohérente sur les sites Web, les courriels et la documentation, contribuant à maintenir une présence en ligne professionnelle et évolutive.
Informations de domaine pour .systems
TLD
.systems
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
Noms de domaine RNI
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29
Pourquoi inscrire votre domaine chez Hostinger ?
Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientôt disponible sur le site
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine
1. Indiquez le nom de votre marque
Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
2. Faites court
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
3. Moins c'est plus
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
4. Pensez à votre public
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
5. Agissez rapidement
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FAQ sur le nom de domaine .systems
What does a .systems domain mean?
.systems is a generic top-level domain often used for technology, business, and organized processes. It is commonly chosen for sites focused on systems, platforms, engineering, or operations.
Is a .systems domain trusted?
Yes. .systems is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on your website and security than on the extension.
Is a .systems a good domain?
Yes, if your site is about technology, operations, or structured services. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .systems domain or .com domain?
Choose .systems if you want a name that clearly fits a technical or process-focused project, especially when your preferred .com is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Who can register a .systems domain?
Anyone can register a .systems domain. There are no special residency or industry requirements, so individuals and businesses can both use it.
Are there restrictions on .systems domains?
The main rules are standard domain naming rules: the name must be valid, use allowed characters, and stay within registry length limits. Reserved or abusive names may be blocked by the registry.
How much does a .systems domain cost?
At Hostinger, a .systems domain costs $ CA 18,19 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 57,19/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.