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FAQ sur le nom de domaine .cloud
Que signifie le domaine .cloud ?
Le domaine .cloud est un domaine de premier niveau (TLD) générique principalement associé aux entreprises et aux particuliers du secteur du cloud computing. On peut citer par exemple fashion.cloud, une entreprise SaaS destinée aux détaillants de mode, et fint.cloud, qui propose un logiciel de comptabilité en ligne.
Les organisations à but non lucratif peuvent également utiliser les domaines .cloud pour faciliter leurs opérations. FoodCloud, une entreprise sociale qui lutte contre le gaspillage alimentaire, utilise des données en ligne pour mettre en relation les entreprises disposant de surplus alimentaires avec des associations caritatives et a choisi ce domaine pour se différencier des institutions à but lucratif.
Comment acheter un domaine .cloud ?
Suivez ces étapes pour enregistrer un domaine .cloud :
1. Saisissez le nom de domaine .cloud souhaité pour vérifier sa disponibilité.
2. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier ». La fenêtre du panier s’affichera.
3. Sélectionnez la période d’enregistrement du domaine.
4. Créez un compte en saisissant une adresse e-mail ou en vous connectant via vos réseaux sociaux.
5. Choisissez votre mode de paiement.
Vous pouvez également souscrire à un forfait d’hébergement avant de poursuivre votre commande. Tous nos forfaits d’hébergement incluent un certificat SSL gratuit pour protéger votre site web, renforcer la confiance de vos visiteurs et améliorer votre référencement.
Quand est-il recommandé d'utiliser l'extension de domaine .cloud ?
Combien coûtent les noms de domaine en .cloud ?
Obtenez un nom de domaine .cloud à $ CA 2,79 la première année avec une protection gratuite de la confidentialité du domaine. Vos informations personnelles seront ainsi protégées contre l'usurpation d'identité dans la base de données WHOIS. Ensuite, payez $ CA 36,29/an pour le renouvellement.
Comment transférer mon domaine .cloud vers Hostinger ?
Transférez votre domaine chez Hostinger en visitant notre page de transfert de domaine ou en accédant à hPanel > Domaines > Transférer un domaine existant, si vous possédez déjà un compte Hostinger. Saisissez ensuite le nom de domaine et procédez au paiement pour le renouveler pour un an. Entrez le code EPP et lancez le transfert.