Les domaines .cloud sont idéaux pour les entreprises proposant des services de streaming ou de cloud, ainsi que des systèmes de stockage cloud. D'autres entreprises technologiques peuvent également utiliser ce domaine pour moderniser leur image de marque. Par exemple, avatar.cloud, une application conçue par NeXR Technology, génère des avatars à partir des mensurations corporelles des utilisateurs. Votre nom de domaine préféré est-il déjà enregistré avec une autre extension ? Les domaines .cloud peuvent constituer une excellente alternative. Voyez comment alchemy.cloud – un cahier de laboratoire basé sur l'IA – se distingue d'alchemy.com et d'alchemy.ai. Les professionnels de l'informatique et les blogueurs spécialisés en technologie peuvent également utiliser ce domaine pour développer leur présence en ligne.