Créez sans limites avec un domaine .studio
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Qu'est-ce qu'un domaine .studio ?
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FAQ sur le nom de domaine .studio
Qu'est-ce qu'un domaine .studio ?
.studio est un domaine de premier niveau générique (gTLD) couramment utilisé par les studios de musique, de photographie et de fitness, mais il peut également être un choix privilégié pour le secteur immobilier proposant des studios.
Qui peut enregistrer une extension de domaine .studio ?
Un nom de domaine .studio est disponible à l'enregistrement pour tous dans le monde. C'est l'extension idéale, que vous ayez l'âme créative et souhaitiez créer de l'art ou que vous soyez un agent immobilier axé sur la vente.
Les domaines .studio sont-ils populaires ?
Les domaines .studio sont-ils sûrs ?
L’extension .studio est sécurisée. Contrairement à certaines extensions comme .ml ou .tk, souvent utilisées pour des arnaques, elle n’est pas connue pour être détournée. Assurez-vous simplement d’acheter votre domaine auprès d’un registraire réputé comme Hostinger, et le tour est joué.
Comment créer un site web en .studio ?
Combien coûtent les noms de domaine en .studio ?
Obtenez un domaine .studio pour $ CA 18,19 la première année. Ce prix inclut également la protection de la vie privée du domaine, qui protège vos informations personnelles dans la base de données WHOIS, notamment le nom du titulaire et les serveurs de noms, contre l'usurpation d'identité.
Comment transférer mon domaine .studio vers Hostinger ?
Saisissez le nom de domaine .studio que vous souhaitez transférer chez Hostinger sur notre page Transfert de domaine. Procédez ensuite au paiement et soumettez le code EPP. Nous nous chargeons du reste.
Avant de nous transférer votre nom de domaine .studio, assurez-vous d'en être le propriétaire et qu'il soit actif depuis plus de 60 jours.