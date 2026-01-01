Créez sans limites avec un domaine .studio

$ CA65,59/année$ CA18,19/1re année
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Pour la première année
.studio

À propos du domaine .studio

Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .studio

Qu'est-ce qu'un domaine .studio ?

Le domaine .studio est une extension générique souvent utilisée par les professionnels de la création, les agences et les studios. Souple et indépendant de tout emplacement, il convient aux portfolios, aux maisons de production et aux marques de design.

À qui s'adresse un domaine .studio ?

Un domaine .studio convient aux agences de design, aux studios d'art, aux photographes et aux créatifs indépendants qui présentent leurs portfolios ou leurs services. Il est idéal pour mettre en valeur un travail visuel et renforcer une identité créative professionnelle.

Pourquoi choisir un domaine .studio ?

Un domaine en .studio signale clairement un espace axé sur la création ou la production, permettant aux visiteurs de comprendre vos services en un coup d'œil. Il assure une image de marque cohérente sur votre site Web, vos courriels et vos supports marketing, à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .studio

TLD
.studio
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29

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Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
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Prix compétitifs
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .studio

.studio est un domaine de premier niveau générique (gTLD) couramment utilisé par les studios de musique, de photographie et de fitness, mais il peut également être un choix privilégié pour le secteur immobilier proposant des studios.

Un nom de domaine .studio est disponible à l'enregistrement pour tous dans le monde. C'est l'extension idéale, que vous ayez l'âme créative et souhaitiez créer de l'art ou que vous soyez un agent immobilier axé sur la vente.

Les domaines en .studio sont populaires dans le secteur créatif, notamment auprès des photographes et peintres qui gèrent des studios. Comparée aux extensions comme .com ou .net, cette extension est moins répandue : seulement 0,1 % des sites web dans le monde l’utilisent. Mais c’est là son avantage : vous n’aurez pas à vous soucier de la disponibilité des noms de domaine et vous pourrez choisir parmi un plus grand nombre d’options qui correspondent mieux à votre identité.

L’extension .studio est sécurisée. Contrairement à certaines extensions comme .ml ou .tk, souvent utilisées pour des arnaques, elle n’est pas connue pour être détournée. Assurez-vous simplement d’acheter votre domaine auprès d’un registraire réputé comme Hostinger, et le tour est joué.

Pour créer un site web en .studio, achetez un service d'hébergement et vérifiez la disponibilité du nom de domaine de votre choix. Optez pour un hébergeur réputé comme Hostinger pour regrouper votre domaine et votre hébergement et bénéficier d'avantages supplémentaires, comme un certificat SSL gratuit pour sécuriser votre site. Ensuite, installez un système de gestion de contenu (CMS) : le choix vous appartient, mais nous vous recommandons WordPress. Choisissez un thème qui vous plaît, personnalisez-le et ajoutez du contenu pour attirer des visiteurs et améliorer votre référencement. Vous avez désormais un magnifique site web en .studio à votre nom.

Obtenez un domaine .studio pour $ CA 18,19 la première année. Ce prix inclut également la protection de la vie privée du domaine, qui protège vos informations personnelles dans la base de données WHOIS, notamment le nom du titulaire et les serveurs de noms, contre l'usurpation d'identité.

Saisissez le nom de domaine .studio que vous souhaitez transférer chez Hostinger sur notre page Transfert de domaine. Procédez ensuite au paiement et soumettez le code EPP. Nous nous chargeons du reste.

Avant de nous transférer votre nom de domaine .studio, assurez-vous d'en être le propriétaire et qu'il soit actif depuis plus de 60 jours.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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