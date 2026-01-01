Aidez les gens à résoudre leurs problèmes grâce à un domaine .solutions.
$ CA50,29/année$ CA5,59/1re annéePour la première année
Économisez 89%
À propos du domaine .solutions
Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .solutions
Qu'est-ce qu'un domaine .solutions ?
.solutions est une extension générique idéale pour les entreprises et les professionnels offrant des services, des réponses ou des solutions à des problèmes. Elle est largement utilisée par les cabinets de conseil, les fournisseurs de technologies et les sites d'assistance.
À qui s'adresse un domaine .solutions ?
Un domaine en .solutions convient aux consultants, agences, éditeurs de logiciels et startups technologiques spécialisés dans la résolution des problèmes de leurs clients. Il met en valeur leur expertise en résolution de problèmes, notamment pour les entreprises de services, les outils SaaS et les plateformes de support.
Pourquoi choisir un domaine .solutions ?
Un domaine en .solutions indique clairement que vous offrez des réponses et des services de résolution de problèmes, permettant ainsi aux visiteurs de comprendre rapidement votre valeur ajoutée. Il assure une image de marque cohérente sur votre site Web, vos courriels et vos supports marketing, à mesure que votre entreprise se développe.
Informations de domaine pour .solutions
TLD
.solutions
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
Noms de domaine RNI
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29
Pourquoi inscrire votre domaine chez Hostinger ?
Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientôt disponible sur le site
Prix compétitifs
Astuces
Comment obtenir le meilleur nom de domaine
1. Indiquez le nom de votre marque
Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
2. Faites court
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
3. Moins c'est plus
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
4. Pensez à votre public
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
5. Agissez rapidement
Les meilleurs noms de domaine partent vite : réservez le vôtre dès aujourd'hui.Commencer la recherche
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FAQ sur le nom de domaine .solutions
What does a .solutions domain mean?
A .solutions domain is a generic extension often used by businesses, teams, and projects that offer answers or services. Today, people usually read it as a sign that the site is about solving a problem.
Is a .solutions domain trusted?
Yes. .solutions is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website owner and content than the extension.
Is a .solutions a good domain?
Yes, if your site is about products, services, or advice that solve a specific need. Search engines treat it the same as other extensions for SEO, so relevance and content matter more than the ending.
Should I choose a .solutions domain or .com domain?
Choose .solutions if you want a name that clearly matches a problem-solving brand and the .com version is unavailable. Choose .com if your audience expects the most familiar extension or you want the broadest recognition.
Who can register a .solutions domain?
Anyone can register a .solutions domain. There is no special eligibility requirement for individuals, businesses, or organizations.
Are there restrictions on .solutions domains?
Like most domains, a .solutions name must be unique and follow standard naming rules. Reserved names may be unavailable, but there are no special use restrictions tied to the extension.
How much does a .solutions domain cost?
At Hostinger, a .solutions domain costs $ CA 5,59 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 50,29/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.