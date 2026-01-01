Publiez l'article en premier avec un domaine .news.

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Pour la première année
.news

À propos du domaine .news

Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .news

Qu'est-ce qu'un domaine .news ?

Le domaine .news est un domaine générique de premier niveau créé pour les sites Web de nouvelles, de médias et de journalisme. Il ne comporte aucune restriction d'admissibilité particulière et est largement utilisé pour les contenus d'actualité axés sur l'information.

À qui s'adresse un domaine .news ?

Un domaine .news convient aux éditeurs, aux médias, aux blogueurs et aux organisations qui diffusent des informations en temps réel. Il permet de mettre en valeur l'actualité, d'asseoir leur autorité et d'informer leur public sur des sujets généraux ou spécialisés.

Pourquoi choisir un domaine .news ?

Un domaine .news permet d'identifier rapidement votre sujet, aidant ainsi les visiteurs à repérer facilement les informations et les mises à jour. Il assure une image de marque cohérente sur votre site Web, vos courriels et vos supports marketing, même lorsque votre offre de contenu s'étoffe.

Informations de domaine pour .news

TLD
.news
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29

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Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
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Prix compétitifs
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .news

A .news domain is a web address extension for news-related sites, blogs, and publications. It usually signals that the site shares current events, updates, or reporting.
Yes. .news is a valid top-level domain, so it works normally in browsers, email, and search engines. It is managed through an official registry, which helps keep it standard and recognized.
Yes, if your site focuses on news, updates, or timely information. Search engines treat .news the same as other extensions for SEO, so relevance and content quality matter more than the ending.
Choose .news if you want a clear match for a news site and the .com you want is unavailable. Choose .com if you want the most familiar option for a broad audience or a general-purpose brand.
Anyone can register a .news domain. It is an open extension, so there are no eligibility checks based on location or industry.
Yes, standard domain rules still apply. The name must be available, use allowed characters, and cannot include reserved names set by the registry.
At Hostinger, a .news domain costs $ CA 15,39 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 52,99/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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