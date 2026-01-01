Développez votre entreprise avec un domaine .company.

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.company

À propos du domaine .company

Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .company

Qu'est-ce qu'un domaine .company ?

.company est une extension générique conçue pour les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Elle est largement utilisée pour les sites Web d'entreprise, les portfolios et les identités professionnelles en ligne, sans aucune restriction géographique.

À qui s'adresse un domaine .company ?

Un domaine .company est idéal pour les entreprises, les agences et les fournisseurs B2B qui veulent une identité claire et professionnelle. Il convient aux sociétés de portefeuille, aux filiales et aux équipes internationales qui partagent une présence en ligne unifiée.

Pourquoi choisir un domaine .company ?

Un domaine .company indique clairement l'activité de votre entreprise et véhicule une image professionnelle et cohérente. Il permet aux visiteurs de vous identifier rapidement et est efficace sur tous vos sites Web, adresses courriel et stratégie de marque à long terme.

Informations de domaine pour .company

TLD
.company
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
Noms de domaine RNI
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29

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Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite : réservez le vôtre dès aujourd'hui.Commencer la recherche

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FAQ sur le nom de domaine .company

A .company domain is a generic top-level domain used to identify a business or organization. People usually read it as a company website, but it can fit any commercial brand or project.
Yes. .company is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the site’s content and security than on the extension.
Yes, if you want a name that clearly signals a business or brand. Search engines treat .company and .com equally for SEO, so relevance and content matter more than the extension.
Choose .company if you want a brandable name that fits a business site and the .com version is unavailable. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience.
Anyone can register a .company domain. It is open to individuals, businesses, and organizations in most cases.
Yes, standard domain naming rules apply. The name must be between 1 and 63 characters, and some reserved or trademarked names may not be available.
At Hostinger, a .company domain costs $ CA 4,19 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 33,49/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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