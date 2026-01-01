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.biz

À propos du domaine .biz

Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .biz

Qu'est-ce qu'un domaine .biz ?

Le domaine .biz est un domaine générique de premier niveau créé pour un usage professionnel. Il est largement utilisé par les entreprises, les entrepreneurs et les sites de commerce électronique qui recherchent un nom clair et axé sur leur activité.

À qui s'adresse un domaine .biz ?

Un domaine .biz convient parfaitement aux petites entreprises, aux startups, aux consultants et aux projets de commerce électronique axés sur une activité commerciale. Il permet d'affirmer une présence professionnelle et ciblée pour les sites Web d'entreprises et de services.

Pourquoi choisir un domaine .biz ?

Un domaine .biz signale clairement un site Web à vocation professionnelle, permettant aux visiteurs d'identifier rapidement votre offre. Il favorise une image de marque professionnelle et cohérente sur votre site, vos courriels et vos supports marketing, à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .biz

TLD
.biz
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
Noms de domaine RNI
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29

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Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
Page ou lien gratuit bientôt disponible sur le site
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .biz

Le domaine .biz est un domaine générique de premier niveau (gTLD) introduit en 2001. Conçu pour aider les entreprises à se démarquer en ligne, il est devenu l'extension de référence pour les petits sites web comme pour les grandes entreprises.

Bien que plus adaptée à un usage commercial légitime, l'extension .biz est ouverte à tous, quel que soit leur lieu de résidence. Comme la plupart des TLD, elle est attribuée selon le principe du premier arrivé, premier servi ; réservez la vôtre avant qu'elle ne soit trop tard !

Utilisé par des millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays, on peut affirmer sans risque que le .biz est l'un des noms de domaine les plus recherchés du marché.

Absolument, le .biz est tout aussi sécurisé que les autres extensions de domaine populaires comme le .com, le .org ou le .net.

Nous offrons un certificat SSL gratuit avec chaque forfait d'hébergement web afin de protéger vos informations personnelles et votre activité en ligne. Nous offrons également une protection WHOIS gratuite pour tous les domaines éligibles.

Bien que les extensions .com et .biz appartiennent toutes deux à la catégorie des domaines de premier niveau, la première est devenue très saturée. De ce fait, la plupart des noms de domaine en .com sont déjà enregistrés, laissant peu de place aux nouveaux venus.

Avec un domaine .biz, de nombreuses opportunités de noms restent disponibles. Sans oublier les variantes possibles, comme show.biz, small.biz et online.biz.

Cela dépendra de vos préférences, de votre secteur d'activité et du type de site web. Si vous préférez une extension de domaine plus familière aux visiteurs, le .com est peut-être plus adapté. En revanche, si vous souhaitez donner à votre petite entreprise une identité unique, le .biz est le choix idéal.

At Hostinger, a .biz domain costs $ CA 11,19 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 33,49/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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