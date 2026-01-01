Laissez votre créativité s'exprimer à travers un domaine .art

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.art

À propos du domaine .art

Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .art

Qu'est-ce qu'un domaine .art ?

.art est un domaine générique de premier niveau destiné aux artistes, galeries, musées et marques créatives. Il est accessible à tous dans le monde entier et est couramment utilisé pour les portfolios, les expositions et autres projets artistiques.

À qui s'adresse un domaine .art ?

Un domaine .art convient aux artistes, galeries, musées et studios de création qui souhaitent un espace clair et mémorable pour présenter leur travail en ligne. Il est idéal pour les portfolios, les expositions, les projets d'art numérique et les organismes culturels.

Pourquoi choisir un domaine .art ?

Un domaine .art met clairement en valeur la créativité et le travail visuel, permettant aux visiteurs de comprendre instantanément votre site web. Il assure une cohérence de marque sur votre site, vos courriels et vos supports marketing, à mesure que votre portfolio ou votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .art

TLD
.art
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
3 ans
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
Noms de domaine RNI
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29

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Aucune connaissance technique requise
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Protection de la vie privée du domaine gratuit
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
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FAQ sur le nom de domaine .art

A .art domain shows that a site is about art, artists, galleries, exhibitions, or creative work. It was created for the art community, and today it is commonly used for portfolios, museums, and projects.
Yes. .art is a valid top-level domain with an official registry, so it works normally in browsers, email, and search engines. Trust depends more on the website itself than on the extension.
Yes, if your site is focused on art or a creative audience. Search engines treat .art and .com equally for SEO, so content, links, and relevance matter more than the extension.
Choose .art if you want a clear fit for an art brand or if the .com name you want is taken. Choose .com if you want the most familiar extension for a broad audience or a general business.
Anyone can register a .art domain. It is open to individuals, studios, galleries, nonprofits, and businesses without a special eligibility requirement.
Yes, like all domains, a .art name must follow standard DNS rules. It cannot contain spaces, and some names may be reserved or unavailable if already registered.
At Hostinger, a .art domain costs $ CA 2,79 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 36,29/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

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