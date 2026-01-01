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.agency

À propos du domaine .agency

Un guide pour vous aider à choisir et à enregistrer un nom de domaine .agency

Qu'est-ce qu'un domaine .agency ?

Le domaine .agency est un TLD générique ouvert, conçu pour les agences, les entreprises de services et les équipes de professionnels. Il est largement utilisé par les entreprises de marketing, de création, de recrutement et de conseil.

À qui s'adresse un domaine .agency ?

Un domaine .agency est idéal pour les agences de marketing, les studios de création, les agences de recrutement et les équipes de consultants qui veulent une identité en ligne claire et professionnelle. Il convient aussi bien aux agences spécialisées qu'aux agences multiservices.

Pourquoi choisir un domaine .agency ?

Un domaine en .agency communique clairement vos services professionnels et facilite la reconnaissance de votre marque. Il assure une cohérence dans la dénomination de votre site Web, de vos courriels et de vos campagnes, contribuant ainsi à maintenir cette clarté à mesure que votre entreprise se développe.

Informations de domaine pour .agency

TLD
.agency
Type de TLD
gTLD
Période d'inscription minimale
1 an
Période d'inscription maximale
1 an
Protection de la confidentialité du nom de domaine
Gratuit
Verrouillage du domaine par le registraire
Noms de domaine RNI
DNSSEC
Frais ICANN
$ CA 0,29

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Aucune connaissance technique requise
Assistance d'experts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Protection de la vie privée du domaine gratuit
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Comment obtenir le meilleur nom de domaine

1. Indiquez le nom de votre marque

Utilisez le nom de votre marque ou des mots-clés pour améliorer la reconnaissance et la visibilité dans les résultats de recherche.
Les noms de domaine de moins de trois mots sont plus faciles à lire et à mémoriser.
Évitez les traits d'union, les chiffres, l'argot et les mots difficiles à orthographier.
Choisissez une extension adaptée à votre public, qu'il soit local ou international.
Les meilleurs noms de domaine partent vite : réservez le vôtre dès aujourd'hui.Commencer la recherche

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FAQ sur le nom de domaine .agency

L'extension de domaine « agence » est un domaine de premier niveau générique (gTLD). Créée en 2014, elle fait partie des TLD les plus récents sur le marché.

Suivez ces étapes pour enregistrer un domaine .agency :

1. Faites défiler vers le haut jusqu’à notre outil de vérification de domaine et saisissez le nom de domaine .agency souhaité pour vérifier sa disponibilité.

2. Cliquez sur le bouton « Ajouter au panier » et procédez au paiement.

3. Sélectionnez la période d’enregistrement du domaine.

4. Créez un compte en saisissant une adresse e-mail ou en vous connectant via un compte de réseau social.

5. Sélectionnez le mode de paiement.

En tant que bureau d’enregistrement accrédité par l’ICANN, nous vous proposons non seulement un service d’enregistrement de domaine, mais aussi la protection de la confidentialité WHOIS et l’accès à notre équipe d’assistance client disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Le nom de domaine .agency est ouvert à tous. C'est le choix idéal pour tous les types d'agences, mais sa disponibilité générale vous permet de laisser libre cours à votre créativité avec le domaine .agency.

Choose .agency if you want a name that immediately shows your business type or if your .com name is taken. Choose .com if you want the broadest familiar option for a general audience.
Anyone can register a .agency domain. It is an open TLD, so there are no special membership or location requirements.
Yes. Like all domains, names must follow standard domain rules, and some names may be reserved by the registry. You can’t use invalid characters or names that are already taken.
At Hostinger, a .agency domain costs $ CA 5,59 for the first year. After that, the renewal fee is $ CA 50,29/an. As Hostinger is an ICANN-accredited registrar, your domain is managed securely. Auto-renewal helps prevent expiration, and 24/7 support is available. You can also transfer your domain to Hostinger at any time.

Le respect de votre vie privée, notre priorité

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