Déployer Openship en un clic.
Plateforme de déploiement open source et auto-hébergeable avec CI/CD intégré pour déployer n'importe quelle pile sur vos propres serveurs.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Openship
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Openship
Openship est une plateforme de déploiement open-source et auto-hébergeable qui transforme n'importe quel serveur en votre propre plateforme en tant que service. Pointez-le vers un dépôt Git et il détecte la pile, construit un conteneur, provisionne les bases de données, les domaines et le TLS, et livre le résultat — sans fichiers de pipeline ni YAML à maintenir. Le déploiement par push, les environnements de prévisualisation, les flux de staging et de production, ainsi que les retours en arrière en un clic sont intégrés.
L'auto-hébergement d'Openship maintient votre pipeline de build, les données de votre application et votre infrastructure entièrement sur des machines que vous contrôlez, sans tarification par siège ni dépendance vis-à-vis d'un fournisseur. Gérez tout depuis un tableau de bord web, une application de bureau, une CLI ou une API REST, et déplacez les conteneurs Docker standards entre les fournisseurs quand vous le souhaitez.
Principales fonctionnalités de Openship
CI/CD intégré
Déploiement par poussée avec des environnements de prévisualisation, des flux de pré-production et de production, et des retours en arrière en un clic — aucun fichier de pipeline à écrire.
Toute pile, tout serveur
Déployez Node, Python, Go, Rust, PHP, Ruby, Java, .NET, Docker ou des monorepos sur n'importe quel VPS, serveur dédié ou homelab.
Backend entièrement géré
Déployez Postgres, MySQL, MongoDB et Redis, ainsi que des workers, des WebSockets et du stockage d'objets, depuis un plan de contrôle unique.
Domaines et SSL
Certificats HTTPS automatiques, prise en charge des caractères génériques et domaines illimités avec renouvellement automatique géré pour chaque déploiement.
Trois façons de travailler
Pilotez les déploiements depuis une application de bureau complète, un tableau de bord web d'équipe, ou une CLI scriptable soutenue par une API REST.
Portabilité des conteneurs
Tout fonctionne sous forme de conteneurs Docker standard, vous permettant ainsi de déplacer librement les charges de travail entre les fournisseurs ou le matériel auto-hébergé.
Pourquoi choisir Hostinger pour Openship
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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