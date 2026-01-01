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Tableau de bord auto-hébergé pour organiser, gérer et collaborer sur vos dessins Excalidraw avec historique des versions et partage de liens sécurisé.

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Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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KVM 8
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
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Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec ExcaliDash

ExcaliDash est une couche de gestion auto-hébergée pour Excalidraw qui transforme une collection de dessins dispersés en un espace de travail organisé et consultable. Au lieu de jongler avec des fichiers .excalidraw individuels, vous obtenez un tableau de bord central où les croquis sont regroupés en collections, chaque modification est enregistrée dans l'historique des versions, et les diagrammes peuvent être partagés via des liens à portée limitée. Il intègre l'éditeur Excalidraw complet avec un backend léger, ainsi, le dessin, la sauvegarde et l'organisation se déroulent tous dans une seule instance privée.

L'exécution d'ExcaliDash sur votre propre VPS maintient chaque diagramme, croquis d'architecture et tableau de brainstorming entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur et aucun accès tiers à vos données, tandis que les comptes multi-utilisateurs optionnels et l'authentification unique OIDC permettent aux équipes de collaborer en toute sécurité sous votre propre contrôle.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de ExcaliDash

Tableau de bord centralisé des dessins

Organisez tous vos croquis Excalidraw en collections avec des miniatures et une fonction de recherche, afin que les diagrammes soient faciles à trouver au lieu d'être dispersés dans des fichiers isolés.

Historique des versions

Chaque modification est automatiquement sauvegardée, vous permettant de consulter les états précédents et de restaurer les versions antérieures de n'importe quel dessin en cas d'erreur.

Partage de lien restreint

Partagez des dessins individuels via des liens à accès contrôlé, donnant aux collaborateurs ou aux parties prenantes un accès en consultation ou en modification sans exposer l'intégralité de votre espace de travail.

Collaboration en temps réel

Plusieurs personnes peuvent travailler ensemble sur le même canevas via des WebSockets, rendant les sessions de brainstorming et de conception en direct fluides pour les équipes distribuées.

Authentification flexible

Fonctionne en mode utilisateur unique ou permet d'activer des comptes multi-utilisateurs avec l'authentification unique OIDC, s'adaptant aussi bien à un usage personnel qu'à des équipes plus importantes.

Pourquoi choisir Hostinger pour ExcaliDash

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Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Martin K
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