ExcaliDash est une couche de gestion auto-hébergée pour Excalidraw qui transforme une collection de dessins dispersés en un espace de travail organisé et consultable. Au lieu de jongler avec des fichiers .excalidraw individuels, vous obtenez un tableau de bord central où les croquis sont regroupés en collections, chaque modification est enregistrée dans l'historique des versions, et les diagrammes peuvent être partagés via des liens à portée limitée. Il intègre l'éditeur Excalidraw complet avec un backend léger, ainsi, le dessin, la sauvegarde et l'organisation se déroulent tous dans une seule instance privée.

L'exécution d'ExcaliDash sur votre propre VPS maintient chaque diagramme, croquis d'architecture et tableau de brainstorming entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur et aucun accès tiers à vos données, tandis que les comptes multi-utilisateurs optionnels et l'authentification unique OIDC permettent aux équipes de collaborer en toute sécurité sous votre propre contrôle.