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Plateforme de démocratie participative open source pour les consultations citoyennes, le budget participatif et la prise de décision collaborative.

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VPS géré par l’IA
$ CA9,09/mois
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67 % de réduction
KVM 1
$ CA27,19
$ CA9,09/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 16,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
1 cœur vCPU
4 Go de RAM
50 Go d'espace disque NVMe
4 To de bande passante
Le plus populaire
64 % de réduction
KVM 2
$ CA34,19
$ CA12,29/mois
Sélectionner
Renouvellement au prix de $ CA 20,99/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
2 cœurs vCPU
8 Go de RAM
100 Go d'espace disque NVMe
8 To de bande passante
70 % de réduction
KVM 4
$ CA59,99
$ CA18,19/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 40,49/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
4 cœurs vCPU
16 Go de RAM
200 Go d'espace disque NVMe
16 To de bande passante
65 % de réduction
KVM 8
$ CA103,29
$ CA36,29/mois
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Renouvellement au prix de $ CA 69,79/mois pour 2 ans. Annulez à tout instant.
8 cœurs vCPU
32 Go de RAM
400 Go d'espace disque NVMe
32 To de bande passante
67 % de réduction
KVM 1
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore

Gestionnaire Docker
Accès rapide aux journaux des conteneurs
Mises à jour en un clic
Processeurs AMD EPYC
Stockage NVMe SSD
Vitesse réseau de 1 Gbit/s
API publique
Centres de données partout dans le monde
Nom de domaine gratuit pendant 1 an
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Tous les forfaits sont payés à l’avance. Le tarif mensuel correspond au prix total du forfait divisé par le nombre de mois de votre forfait.

Découvrez ce que vous pouvez créer avec Decidim

Decidim est le cadre de démocratie participative initialement conçu pour la ville de Barcelone et maintenant utilisé par des gouvernements nationaux, des conseils régionaux, des universités et des organisations civiques dans plus de trente pays pour organiser des référendums, des budgets participatifs, des assemblées citoyennes et des processus de co-création de politiques en ligne.

L'auto-hébergement de Decidim sur votre propre VPS maintient les données des citoyens, les registres de vote et l'historique des délibérations sous votre pleine souveraineté — jamais sur un SaaS tiers — tout en vous donnant l'intégralité du code source Ruby on Rails sous AGPL-3.0 pour étendre, auditer et fédérer avec d'autres instances Decidim.

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Découvrez ce que vous pouvez créer avec {name}

Principales fonctionnalités de Decidim

Budget participatif

Mener des consultations budgétaires multi-étapes où les citoyens proposent, soutiennent et votent sur la manière dont les fonds publics sont alloués, avec des règles de vote intégrées et la publication des résultats.

Assemblées citoyennes

Organisez des processus délibératifs avec des propositions, des débats, des réunions et un suivi de la reddition de comptes afin que chaque contribution citoyenne soit traçable, de l'idée au résultat.

Multi-locataire par conception

Hébergez plusieurs espaces de participation indépendants — villes, départements ou organisations — sur une seule instance Decidim avec un contenu et des administrateurs isolés.

Décisions auditables

Chaque proposition, vote et amendement est enregistré dans une chronologie transparente que les citoyens, les journalistes et les organismes de surveillance peuvent consulter à tout moment.

Intégration des normes ouvertes

L'authentification unique SAML et OAuth, les API REST et GraphQL, et la prise en charge d'ActivityPub permettent à Decidim de s'intégrer aux systèmes d'identité civique existants et au fediverse plus large.

Disponible en plus de 60 langues

Livré traduit pour être utilisé par les gouvernements et les organisations de base du monde entier, avec des outils intégrés pour la traduction de contenu au sein de chaque espace de participation.

Pourquoi choisir Hostinger pour Decidim

Lancement en un clic

Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.

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Une sécurité digne de confiance

Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.

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Gestionnaire Docker intégré

Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.

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Hébergez localement. Performez mondialement.

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Un hébergement VPS Docker fiable et performant

Gad Iradufasha
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Je ne pourrais pas demander mieux avec l'hébergement VPS de Hostinger! La disponibilité est toujours excellente, ce qui permet au site de fonctionner sans interruption. Chaque fois que j'ai eu besoin d'aide, leur équipe de soutien technique s'est montrée rapide, compétente et vraiment efficace.

Maxim Shishkin
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀

Noel
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Enfin un fournisseur VPS qui répond réellement aux attentes! Tarifs compétitifs, interface efficace et intuitive, sauvegardes sans problèmes, excellent soutien et stabilité remarquable. Une plateforme d’une grande fiabilité.

Omkar
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L'assistance de Hostinger a été exceptionnelle lorsque j’ai perdu l’accès à mon instance n8n auto-hébergée. Kodee et Mohammad ont pris le temps de m’aider avec patience, rigueur et professionnalisme.

Sylvain
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Merci à Carla pour son aide avec la mise à niveau de n8n sur mon VPS Hostinger. Son professionnalisme et son expertise ont vraiment fait la différence.

Herriman
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Le VPS de Hostinger est tout simplement exceptionnel. Il fonctionne toujours parfaitement : rapide, stable et fiable. Aucune interruption, aucun problème de fonctionnement.

Martin K
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Hostinger propose d’excellentes solutions VPS à des prix raisonnables. Les services utilisés jusqu’à présent répondent parfaitement à mes attentes.

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