Déployer Decidim en un clic.
Plateforme de démocratie participative open source pour les consultations citoyennes, le budget participatif et la prise de décision collaborative.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Decidim
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Decidim
Decidim est le cadre de démocratie participative initialement conçu pour la ville de Barcelone et maintenant utilisé par des gouvernements nationaux, des conseils régionaux, des universités et des organisations civiques dans plus de trente pays pour organiser des référendums, des budgets participatifs, des assemblées citoyennes et des processus de co-création de politiques en ligne.
L'auto-hébergement de Decidim sur votre propre VPS maintient les données des citoyens, les registres de vote et l'historique des délibérations sous votre pleine souveraineté — jamais sur un SaaS tiers — tout en vous donnant l'intégralité du code source Ruby on Rails sous AGPL-3.0 pour étendre, auditer et fédérer avec d'autres instances Decidim.
Principales fonctionnalités de Decidim
Budget participatif
Mener des consultations budgétaires multi-étapes où les citoyens proposent, soutiennent et votent sur la manière dont les fonds publics sont alloués, avec des règles de vote intégrées et la publication des résultats.
Assemblées citoyennes
Organisez des processus délibératifs avec des propositions, des débats, des réunions et un suivi de la reddition de comptes afin que chaque contribution citoyenne soit traçable, de l'idée au résultat.
Multi-locataire par conception
Hébergez plusieurs espaces de participation indépendants — villes, départements ou organisations — sur une seule instance Decidim avec un contenu et des administrateurs isolés.
Décisions auditables
Chaque proposition, vote et amendement est enregistré dans une chronologie transparente que les citoyens, les journalistes et les organismes de surveillance peuvent consulter à tout moment.
Intégration des normes ouvertes
L'authentification unique SAML et OAuth, les API REST et GraphQL, et la prise en charge d'ActivityPub permettent à Decidim de s'intégrer aux systèmes d'identité civique existants et au fediverse plus large.
Disponible en plus de 60 langues
Livré traduit pour être utilisé par les gouvernements et les organisations de base du monde entier, avec des outils intégrés pour la traduction de contenu au sein de chaque espace de participation.
Pourquoi choisir Hostinger pour Decidim
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Excellente expérience avec Hostinger du début à la fin. L’assistance par IA est efficace et le soutien humain prend le relais rapidement au besoin. Quant au VPS, il est incroyablement performant et stable. Merci à toute l’équipe pour votre excellent travail 🚀
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