Decidim est le cadre de démocratie participative initialement conçu pour la ville de Barcelone et maintenant utilisé par des gouvernements nationaux, des conseils régionaux, des universités et des organisations civiques dans plus de trente pays pour organiser des référendums, des budgets participatifs, des assemblées citoyennes et des processus de co-création de politiques en ligne.

L'auto-hébergement de Decidim sur votre propre VPS maintient les données des citoyens, les registres de vote et l'historique des délibérations sous votre pleine souveraineté — jamais sur un SaaS tiers — tout en vous donnant l'intégralité du code source Ruby on Rails sous AGPL-3.0 pour étendre, auditer et fédérer avec d'autres instances Decidim.