Bitwarden est le serveur officiel de gestionnaire de mots de passe construit et maintenu par Bitwarden Inc. Ce modèle déploie Bitwarden lite, la distribution monoconteneur du fournisseur, avec une base de données MariaDB dédiée. Contrairement aux réimplémentations communautaires de l'API Bitwarden, il exécute le même code serveur que Bitwarden livre à ses propres clients, de sorte que le comportement du coffre-fort, la cryptographie et la fréquence des mises à jour proviennent directement du fournisseur.

L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque élément de coffre-fort, pièce jointe et fichier au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, tandis que vos appareils continuent d'utiliser les extensions de navigateur Bitwarden officielles, les applications de bureau, les applications mobiles et la CLI. Traefik place le conteneur derrière des certificats Let's Encrypt automatiques, satisfaisant l'exigence HTTPS que les clients Bitwarden imposent. Bitwarden recommande lite pour un usage personnel et les laboratoires personnels.