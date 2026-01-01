Déployer Bitwarden en un clic.
Serveur officiel de gestionnaire de mots de passe Bitwarden auto-hébergé, associé à un service de base de données MariaDB dédié.
Trouvez le forfait VPS idéal pour Bitwarden
Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Découvrez ce que vous pouvez créer avec Bitwarden
Bitwarden est le serveur officiel de gestionnaire de mots de passe construit et maintenu par Bitwarden Inc. Ce modèle déploie Bitwarden lite, la distribution monoconteneur du fournisseur, avec une base de données MariaDB dédiée. Contrairement aux réimplémentations communautaires de l'API Bitwarden, il exécute le même code serveur que Bitwarden livre à ses propres clients, de sorte que le comportement du coffre-fort, la cryptographie et la fréquence des mises à jour proviennent directement du fournisseur.
L'auto-hébergement sur votre propre VPS maintient chaque élément de coffre-fort, pièce jointe et fichier au sein de l'infrastructure que vous contrôlez, tandis que vos appareils continuent d'utiliser les extensions de navigateur Bitwarden officielles, les applications de bureau, les applications mobiles et la CLI. Traefik place le conteneur derrière des certificats Let's Encrypt automatiques, satisfaisant l'exigence HTTPS que les clients Bitwarden imposent. Bitwarden recommande lite pour un usage personnel et les laboratoires personnels.
Principales fonctionnalités de Bitwarden
Serveur officiel Bitwarden
Exécute le code serveur que Bitwarden Inc. développe et maintient, de sorte que les correctifs de sécurité et les versions proviennent directement du fournisseur.
Compatibilité client officielle
Les extensions de navigateur, les applications de bureau, les applications mobiles et l'interface de ligne de commande (CLI) Bitwarden se connectent à votre propre serveur sans aucune modification.
Coffre-fort chiffré de bout en bout
Les éléments sont chiffrés sur vos appareils selon un modèle de connaissance zéro, de sorte que le serveur ne voit jamais votre mot de passe maître.
Organisations et partage
Partagez les identifiants avec les membres de votre famille ou vos collègues via des organisations et des collections avec un contrôle d'accès par utilisateur.
Services d'entreprise facultatifs
L'authentification unique (SSO), le provisionnement SCIM et la journalisation des événements sont intégrés à l'image et peuvent être activés lorsqu'une licence l'exige.
Pourquoi choisir Hostinger pour Bitwarden
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni paramétrage de configuration complexe.
Une sécurité digne de confiance
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker à partir d’un seul endroit. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Emplacement du serveur recommandé :
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