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OpenClaw com um clique
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OpenClaw com um clique

30 dias para pedir reembolso

Suporte 24h

Cancele a qualquer momento

24 meses
Mais popular
69% de desconto
OpenClaw gerenciado
R$ 99,99
R$ 30,99 /mês
Renovação por R$ 64,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.

Para zero esforço

Solução totalmente gerenciada para executar agentes de IA sem preocupações com configuração, manutenção ou infraestrutura.
Pronto para usar
Acesso à linha de comando OpenClaw
Manutenção zero
Integração nativa com Telegram e WhatsApp
IA integrada
Pesquisa integrada
E-mail com agente já configurado
Segurança integrada
60% de desconto
OpenClaw no VPS
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.

Para controle completo

Configuração de VPS autogerenciada para quem busca acesso root completo, controle total e ajustes personalizados.
Template pronto para uso
Acesso root completo e acesso ao terminal
IA integrada
Pesquisa integrada

Recursos

2 vCPU
8 GB de RAM
100 GB NVMe
8 TB de largura de banda
Mais popular
69% de desconto
OpenClaw gerenciado
R$ 99,99
R$ 30,99 /mês
Renovação por R$ 64,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.

Para zero esforço

Solução totalmente gerenciada para executar agentes de IA sem preocupações com configuração, manutenção ou infraestrutura.
Pronto para usar
Acesso à linha de comando OpenClaw
Manutenção zero
Integração nativa com Telegram e WhatsApp
IA integrada
Pesquisa integrada
E-mail com agente já configurado
Segurança integrada
60% de desconto
OpenClaw no VPS
R$ 108,99
R$ 43,99 /mês
Renovação por R$ 77,99/mês para 2 anos. Cancele a qualquer momento.

Para controle completo

Configuração de VPS autogerenciada para quem busca acesso root completo, controle total e ajustes personalizados.
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Acesso root completo e acesso ao terminal
IA integrada
Pesquisa integrada

Recursos

2 vCPU
8 GB de RAM
100 GB NVMe
8 TB de largura de banda
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.

Seu próprio agente de IA. Privado, sempre ativo e disponível em 60 segundos.

Configuração instantânea

O OpenClaw é incrivelmente fácil de instalar, levando agentes de IA a todos. Sem jargões, sem complexidade, apenas um caminho rápido para sua primeira automação.

Manutenção zero

O OpenClaw gerenciado cuida de toda a segurança, atualizações e backups. Seus agentes de IA permanecem em execução 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer trabalho manual.

Ferramentas integradas

O OpenClaw tem tudo o que você precisa para começar facilmente — modelos de IA, navegação na web e uma caixa de correio automatizada, tudo integrado.

OpenClaw com Hostinger versus outros

Qual a diferença entre o OpenClaw da Hostinger e os concorrentes? Nosso foco é a simplicidade, para que você possa desfrutar do seu agente de IA em segundos.
Hostinger
Outro fornecedor

Velocidade de implantação

Pronto instantaneamente.
Instalação manual e configuração do ambiente.

Complexidade técnica

Tudo funciona perfeitamente, sem necessidade de configuração adicional.
Requer chaves de API e configuração manual.

Créditos de IA

Créditos de IA pré-instalados incluídos.
É necessário ter uma conta de API externa.

Gestão de agentes

Interface visual fácil de usar para gerenciar agentes e fluxos de trabalho de IA.
Não

Garantia de reembolso de 30 dias

Se você não estiver 100% satisfeito, poderá solicitar o reembolso do seu pagamento em até 30 dias após a compra. O processo é simples e sem riscos. Para mais informações, consulte nossa política de reembolso (podem ser aplicadas exceções).

Perguntas frequentes sobre OpenClaw Hostinger

Encontre respostas para as perguntas mais frequentes sobre o nosso OpenClaw de 1 clique.

Preciso de algum conhecimento técnico para configurar o OpenClaw?

De jeito nenhum. O OpenClaw com um clique foi projetado para pessoas que nunca mexeram em um servidor na vida. Nossa implantação com um clique cuida de toda a instalação — do ambiente do servidor à configuração da IA. Basta escolher seu plano, clicar em implantar e seu assistente pessoal de IA estará online em minutos. Sem programação, sem linhas de comando, sem painéis complicados.

Como funcionam os créditos de IA e preciso criar contas externas?

Seus créditos de IA vêm pré-integrados e prontos para uso imediato. Ao contrário de uma configuração padrão do OpenClaw, você não precisa criar contas com provedores de IA como OpenAI ou Anthropic, gerar chaves de API ou lidar com qualquer configuração técnica. Basta comprar créditos pelo painel de controle da Hostinger e seu assistente estará pronto para uso instantaneamente. Quando precisar de mais, recarregue diretamente pelo mesmo painel — é muito simples.

Meus dados são privados e seguros?

Com certeza. Cada instância do OpenClaw é executada em seu próprio ambiente isolado, o que significa que seus dados e conversas ficam completamente separados dos de outros usuários. Bloqueamos cada contêiner para impedir acesso não autorizado ou alterações externas, e cada instância vem com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade, gerado por padrão. Você obtém proteção de nível profissional sem precisar configurar nada.

Qual a diferença entre executar o OpenClaw com um clique e executá-lo em um VPS?

Com um VPS, você obtém acesso root completo e controle total sobre o servidor — mas isso também significa que você é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com um clique elimina toda essa complexidade. Nós cuidamos da infraestrutura, mantemos sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extras de segurança — para que você possa se concentrar inteiramente em usar seu assistente de IA, e não em gerenciar um servidor. Se você é um desenvolvedor que deseja personalização completa, nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.

O que eu posso fazer exatamente com o OpenClaw?

O OpenClaw é seu assistente pessoal de IA que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando seu laptop está fechado. Você pode conectá-lo aos seus aplicativos de mensagens favoritos — incluindo WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — e usá-lo para automatizar tarefas diárias, gerenciar conversas em diversas plataformas, lidar com leads, executar automações no navegador e muito mais. Pense nele como um membro digital da equipe que nunca dorme e está sempre pronto para ajudar.

A sua privacidade é muito importante para nós

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