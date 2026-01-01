Com um VPS, você obtém acesso root completo e controle total sobre o servidor — mas isso também significa que você é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com um clique elimina toda essa complexidade. Nós cuidamos da infraestrutura, mantemos sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extras de segurança — para que você possa se concentrar inteiramente em usar seu assistente de IA, e não em gerenciar um servidor. Se você é um desenvolvedor que deseja personalização completa, nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.