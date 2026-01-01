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OpenClaw com um clique
30 dias para pedir reembolso
Suporte 24h
Cancele a qualquer momento
Para zero esforço
Para controle completo
Recursos
Para zero esforço
Para controle completo
Recursos
Seu próprio agente de IA. Privado, sempre ativo e disponível em 60 segundos.
Configuração instantânea
O OpenClaw é incrivelmente fácil de instalar, levando agentes de IA a todos. Sem jargões, sem complexidade, apenas um caminho rápido para sua primeira automação.
Manutenção zero
O OpenClaw gerenciado cuida de toda a segurança, atualizações e backups. Seus agentes de IA permanecem em execução 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem qualquer trabalho manual.
Ferramentas integradas
O OpenClaw tem tudo o que você precisa para começar facilmente — modelos de IA, navegação na web e uma caixa de correio automatizada, tudo integrado.
OpenClaw com Hostinger versus outros
Perguntas frequentes sobre OpenClaw Hostinger
Preciso de algum conhecimento técnico para configurar o OpenClaw?
De jeito nenhum. O OpenClaw com um clique foi projetado para pessoas que nunca mexeram em um servidor na vida. Nossa implantação com um clique cuida de toda a instalação — do ambiente do servidor à configuração da IA. Basta escolher seu plano, clicar em implantar e seu assistente pessoal de IA estará online em minutos. Sem programação, sem linhas de comando, sem painéis complicados.
Como funcionam os créditos de IA e preciso criar contas externas?
Seus créditos de IA vêm pré-integrados e prontos para uso imediato. Ao contrário de uma configuração padrão do OpenClaw, você não precisa criar contas com provedores de IA como OpenAI ou Anthropic, gerar chaves de API ou lidar com qualquer configuração técnica. Basta comprar créditos pelo painel de controle da Hostinger e seu assistente estará pronto para uso instantaneamente. Quando precisar de mais, recarregue diretamente pelo mesmo painel — é muito simples.
Meus dados são privados e seguros?
Com certeza. Cada instância do OpenClaw é executada em seu próprio ambiente isolado, o que significa que seus dados e conversas ficam completamente separados dos de outros usuários. Bloqueamos cada contêiner para impedir acesso não autorizado ou alterações externas, e cada instância vem com um gateway de segurança personalizado e de alta complexidade, gerado por padrão. Você obtém proteção de nível profissional sem precisar configurar nada.
Qual a diferença entre executar o OpenClaw com um clique e executá-lo em um VPS?
Com um VPS, você obtém acesso root completo e controle total sobre o servidor — mas isso também significa que você é responsável pela configuração, atualizações e segurança. O OpenClaw com um clique elimina toda essa complexidade. Nós cuidamos da infraestrutura, mantemos sua instância na versão estável mais recente e adicionamos camadas extras de segurança — para que você possa se concentrar inteiramente em usar seu assistente de IA, e não em gerenciar um servidor. Se você é um desenvolvedor que deseja personalização completa, nossos planos VPS OpenClaw são mais adequados.
O que eu posso fazer exatamente com o OpenClaw?
O OpenClaw é seu assistente pessoal de IA que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo quando seu laptop está fechado. Você pode conectá-lo aos seus aplicativos de mensagens favoritos — incluindo WhatsApp, Telegram, Slack e Discord — e usá-lo para automatizar tarefas diárias, gerenciar conversas em diversas plataformas, lidar com leads, executar automações no navegador e muito mais. Pense nele como um membro digital da equipe que nunca dorme e está sempre pronto para ajudar.