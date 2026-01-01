Ao selecionar um criador de sites para igrejas, considere estes fatores-chave:

Habilidades técnicas. Se você ou sua equipe não entendem muito de tecnologia, procure um criador de arrastar e soltar como o Criador de Sites da Hostinger. É fácil de usar e não requer habilidades de programação. Usuários mais avançados podem preferir construir com um CMS como o WordPress.

Orçamento. Sites personalizados podem ser caros para construir e manter. Um criador como o da Hostinger oferece tudo em um pacote acessível, incluindo hospedagem, domínio e ferramentas de design.

Recursos indispensáveis. Certifique-se de que o criador suporte as principais necessidades da igreja, como sermões, eventos, doações online e pedidos de oração. Liste suas prioridades antes de decidir.

Suporte ao cliente. Se você não tem uma equipe técnica interna, escolha uma plataforma com suporte responsivo em que possa confiar.