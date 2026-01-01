Criador de Sites para Igrejas
Compartilhe a missão da sua igreja online em minutos
Ferramentas para apoiar a sua missão
Mantenha seus membros atualizados
Compartilhe vídeos de sermões, promova eventos e publique notícias.
Facilite a visita
Apresente horários de funcionamento, direções e informações gerais.
Bem-vinda, generosidade
Permita contribuições online fáceis e seguras.
Escolha um plano que se adapte ao seu ministério
+3 meses grátis
Benefícios do Premium:
+3 meses grátis
Tudo o que o plano Premium oferece, e mais:
+3 meses grátis
Benefícios do Premium:
+3 meses grátis
Tudo o que o plano Premium oferece, e mais:
Todos os planos são pagos de forma integral. O valor apresentado se refere ao preço total do plano dividido pela quantidade de meses que você está contratando.
O pagamento pode ser parcelado em até 12x
Como criar um site para igreja em 3 passos simples
1. Escolha como criar
2. Personalize seu site
3. Publique
Deixe que a IA ajude você a começar.
Descubra por que mais de 4 milhões de proprietários de sites escolhem a Hostinger
Oswaldo Dominguez Virgen
Eu construí um negócio sozinho – glória a Deus – e a Hostinger me ajudou a configurá-lo facilmente com sua eficiência de IA. Ótimo criador de sites.
pmxbn
Melhor provedor até agora! Plataforma intuitiva, suporte prestativo, fácil de usar, ótimo para um usuário com orçamento limitado e sem experiência. O criador de sites é super fácil de usar e, o melhor de tudo, funciona! 10/10!
Starr Matthews
Criei meu site em menos de 10 minutos selecionando o criador de sites com IA. Um lindo site personalizado, econômico e fácil de usar.
Tenha acesso a suporte instantâneo 24 horas.
Se você precisar de ajuda, nossa equipe de Sucesso do Cliente está sempre disponível com um tempo de resposta de menos de 3 minutos. Não se preocupe com barreiras linguísticas, nossos agentes são fluentes em mais de 8 idiomas, incluindo o português brasileiro.
Ou converse com Kodee, nosso Assistente de IA interno treinado em nossa extensa biblioteca de tutoriais.
Por que as igrejas precisam de um site
Reforce sua presença
Um site profissional ajuda as pessoas a encontrar sua igreja, aprender sobre sua missão e descobrir o que você defende.
Interaja com sua comunidade
Mantenha os membros conectados com sermões, eventos e atualizações online – tornando mais fácil permanecer envolvido ao longo da semana.
Apoie sua missão
Alcance novos membros e possibilite doações ou dízimos online de forma simples para sustentar seu ministério.