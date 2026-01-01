Até 80% de desconto no

Criador de Sites para Igrejas

Compartilhe a missão da sua igreja online em minutos

Ferramentas para apoiar a sua missão

Mantenha seus membros atualizados

Compartilhe vídeos de sermões, promova eventos e publique notícias.

Facilite a visita

Apresente horários de funcionamento, direções e informações gerais.

Bem-vinda, generosidade

Permita contribuições online fáceis e seguras.

Escolha um plano que se adapte ao seu ministério

Se sua igreja planeja aceitar doações online, escolha o plano Business com recursos de e-commerce. Para sites informativos, o plano Premium tem tudo o que você precisa para começar.
Criador de Sites Premium
Tenha tudo que precisa para criar seu site
Crie 1 site
5 páginas de site
2 GB de armazenamento para seus arquivos
1 caixa de e-mail por site - grátis por 1 ano

Benefícios do Premium:

Domínio grátis por 1 ano
Crie sites em minutos com o Criador de Sites com IA
Escolha entre mais de 300 modelos criados por designers
Crie e envie campanhas de e-mail com IA em poucos cliques
Cresça mais rápido com ferramentas de SEO, e-mail e marketing para sua empresa
Atualize seu site a qualquer momento com a edição para dispositivos móveis
Criador de Sites Business
Cresça com ferramentas avançadas de IA e recursos para lojas virtuais
Crie 50 sites
Páginas do site ilimitadas
50 GB de armazenamento para seus arquivos
5 caixas de e-mail por site - grátis por 1 ano

Tudo o que o plano Premium oferece, e mais:

Venda até 1000 produtos e gerencie sua loja facilmente
Mantenha 100% dos seus lucros com zero taxas de transação
Ofereça mais de 100 métodos de pagamento para alcançar mais clientes
Acompanhe o desempenho com análises ao vivo
Venda produtos personalizados com a integração nativa da Printful
Melhore seu texto com nosso editor de texto com IA
Crie imagens incríveis usando o Gerador de Imagens com IA
Compartilhe sua história com nosso gerador de posts de blog com IA
Carregue imagens e gere descrições com nosso gerador de produtos com IA
Crie a identidade da sua marca rapidamente com o criador de logo com IA
Otimize seu conteúdo com o assistente de SEO com IA
Transforme cliques em clientes com um link na bio
Como criar um site para igreja em 3 passos simples

1. Escolha como criar

1. Escolha como criar

Deixe a IA criar um site de igreja para você ou escolha entre 300 templates totalmente personalizáveis.

2. Personalize seu site

Ajuste facilmente layouts, cores, fontes e conteúdo com ferramentas de arrastar e soltar. Não é necessário saber programação.

3. Publique

Crie um domínio personalizado e publique o site da sua igreja em apenas alguns cliques.
1. Escolha como criar
Deixe que a IA ajude você a começar.

Deixe que a IA ajude você a começar.

Não sabe por onde começar? Descreva a missão da sua igreja e nossa IA criará um site pronto para uso e adaptado às suas necessidades. Mantenha o ritmo com ferramentas de escrita de IA integradas para criar textos exclusivos e compartilhar histórias inspiradoras sem esforço.

Descubra por que mais de 4 milhões de proprietários de sites escolhem a Hostinger

Não acredite apenas na nossa palavra – veja o que as pessoas que usaram o Criador de Sites da Hostinger dizem sobre a experiência delas.

Oswaldo Dominguez Virgen

Eu construí um negócio sozinho – glória a Deus – e a Hostinger me ajudou a configurá-lo facilmente com sua eficiência de IA. Ótimo criador de sites.

pmxbn

Melhor provedor até agora! Plataforma intuitiva, suporte prestativo, fácil de usar, ótimo para um usuário com orçamento limitado e sem experiência. O criador de sites é super fácil de usar e, o melhor de tudo, funciona! 10/10!

Starr Matthews

Criei meu site em menos de 10 minutos selecionando o criador de sites com IA. Um lindo site personalizado, econômico e fácil de usar.

Tenha acesso a suporte instantâneo 24 horas.

Se você precisar de ajuda, nossa equipe de Sucesso do Cliente está sempre disponível com um tempo de resposta de menos de 3 minutos. Não se preocupe com barreiras linguísticas, nossos agentes são fluentes em mais de 8 idiomas, incluindo o português brasileiro.

Ou converse com Kodee, nosso Assistente de IA interno treinado em nossa extensa biblioteca de tutoriais.

Tenha acesso a suporte instantâneo 24 horas.

Por que as igrejas precisam de um site

Reforce sua presença

Um site profissional ajuda as pessoas a encontrar sua igreja, aprender sobre sua missão e descobrir o que você defende.

Interaja com sua comunidade

Mantenha os membros conectados com sermões, eventos e atualizações online – tornando mais fácil permanecer envolvido ao longo da semana.

Apoie sua missão

Alcance novos membros e possibilite doações ou dízimos online de forma simples para sustentar seu ministério.

Solução completa

Crie o site da sua igreja hoje mesmo. Com o nosso Criador de Sites para Igrejas com IA, é mais fácil do que você imagina.

Perguntas frequentes sobre o criador de sites para igrejas

Tire todas as suas dúvidas sobre como criar um site para igreja.

Uma igreja precisa de um site?

Quanto custa um site para igreja?

Como posso criar um site para minha igreja?

Como escolher o melhor construtor de sites para igrejas?

O que deve ser incluído em um site de igreja?

O Criador de Sites da Hostinger é uma boa plataforma para criar sites de igrejas?

Como meu site da igreja pode aceitar doações?

Como adiciono arquivos de mídia ao site da minha igreja?

