Werkzeuge zur Unterstützung Ihrer Mission
Halten Sie Ihre Mitglieder auf dem Laufenden
Teilen Sie Predigtvideos, werben Sie für Veranstaltungen und veröffentlichen Sie Nachrichten.
Machen Sie den Besuch einfach
Hier sind die Servicezeiten, Wegbeschreibungen und allgemeine Informationen aufgeführt.
Willkommene Großzügigkeit
Ermöglichen Sie einfache und sichere Online-Beiträge.
Wählen Sie einen Plan, der zu Ihrem Dienst passt
Premium-Vorteile:
Alles aus Premium, plus:
Premium-Vorteile:
Alles aus Premium, plus:
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Wie man in 3 einfachen Schritten eine Website für eine Kirche erstellt
1. Wählen Sie, wie Sie aufbauen möchten
2. Passen Sie Ihre Website an
3. Online gehen
Lassen Sie sich von der KI helfen, loszulegen
Oswaldo Dominguez Virgen
Ich habe ein eigenes Unternehmen aufgebaut – Ehre sei Gott – und Hostinger hat mir mit seiner KI-Effizienz geholfen, es einfach einzurichten. Großartiger Website-Baukasten.
pmxbn
Bisher der beste Anbieter! Intuitive Plattform, hilfreicher Support, benutzerfreundlich, ideal für preisbewusste Nutzer ohne Erfahrung. Der Website-Baukasten ist super einfach zu bedienen und das Beste ist, er funktioniert! 10/10!
Starr Matthews
Ich habe meine Website in weniger als 10 Minuten erstellt, indem ich den Website-Baukasten mit KI ausgewählt habe. Eine wunderschöne, individuelle Website, budgetfreundlich und einfach zu bedienen.
Erhalten Sie sofortigen Support rund um die Uhr
Wenn Sie jemals Hilfe benötigen, steht Ihnen unser Kundenerfolgs-Team jederzeit mit einer Reaktionszeit von unter 3 Minuten zur Verfügung. Wegen möglicher Sprachbarrieren müssen Sie sich keine Sorgen machen, unsere Mitarbeiter sprechen über 8 Sprachen fließend.
Oder chatten Sie mit Kodee, unserem hauseigenen KI-Assistenten, der mit unserer umfangreichen Tutorial-Bibliothek trainiert wurde.
Warum Kirchen eine Website benötigen
Stärken Sie Ihre Präsenz
Eine professionelle Website hilft Menschen, Ihre Gemeinde zu finden, mehr über Ihre Mission zu erfahren und zu entdecken, wofür Sie stehen.
Binden Sie Ihre Community ein
Halten Sie die Mitglieder mit Predigten, Veranstaltungen und Updates online in Verbindung – so ist es einfach, die ganze Woche über engagiert zu bleiben.
Unterstützen Sie Ihre Mission
Erreichen Sie neue Mitglieder und ermöglichen Sie einfache Online-Spenden oder Zehnten, um Ihren Dienst aufrechtzuerhalten.