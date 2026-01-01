Der Aufbau einer Kirchen-Website kann zwischen unter 100 US-Dollar für einen DIY-Ansatz mit einem Website-Baukasten oder einer einfachen vorgefertigten Website und über 10.000 US-Dollar für eine von einer professionellen Agentur erstellte, individuell gestaltete Website kosten. Der Preis hängt von Faktoren wie den erforderlichen Funktionen, der Designkomplexität, der Art des Hostings und dem Umfang der laufenden Wartung ab, wobei die monatlichen Hosting- und Plattformkosten in der Regel zwischen 30 und 100 US-Dollar oder mehr liegen.

Der Website-Baukasten-Plan von Hostinger beginnt bei 2,49 €/Monat und beinhaltet bereits Hosting und eine Domain, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für kleine und mittlere Kirchen mit begrenztem Budget und ohne eigene technische Ressourcen macht.