créateur de sites web pour églises
Partagez la mission de votre église en ligne en quelques minutes
Des outils pour soutenir votre mission
Respectez les mises à jour de vos membres
Partagez des vidéos de sermons, promouvez des événements et publiez des nouvelles.
Facilitez les visites
Afficher les horaires de service, les itinéraires et les informations générales.
Bienvenue à la générosité
Activez les contributions en ligne faciles et sécurisées.
Choisissez un plan qui correspond à votre ministère
Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.
Comment créer un site web d'église en 3 étapes faciles
1. Choisissez comment construire
2. Personnalisez votre site web
3. Mettez en ligne
Laissez l'IA vous aider à démarrer
Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger
Oswaldo Dominguez Virgen
J'ai bâti une entreprise entièrement par moi-même – gloire à Dieu – et Hostinger m'a aidé à la mettre en place facilement grâce à son efficacité en matière d'IA. Excellent créateur de site web.
pmxbn
Meilleur fournisseur jusqu'à présent ! Plateforme intuitive, assistance utile, conviviale, idéale pour un utilisateur soucieux de son budget et sans expérience, le créateur de site web est super facile à utiliser et, surtout, il fonctionne ! 10/10 !
Starr Matthews
J'ai créé mon site web en moins de 10 minutes en sélectionnant le créateur de sites web avec l'IA. Un magnifique site web personnalisé, économique et facile à utiliser.
Assistance immédiate 24h/24 et 7j/7
Si vous avez besoin d'aide, notre équipe de support client est toujours disponible avec un temps de réponse de moins de 3 minutes. Ne vous inquiétez pas des barrières linguistiques, nos agents maîtrisent plus de 8 langues.
Ou discutez avec Kodee, notre assistant IA interne formé sur notre vaste bibliothèque de tutoriels.
Pourquoi les églises ont besoin d'un site web
Renforcez votre présence
Un site web professionnel aide les gens à trouver votre église, à découvrir votre mission et à découvrir ce que vous représentez.
Impliquez votre communauté
Gardez les membres connectés avec les sermons, les événements et les mises à jour en ligne, ce qui facilite leur participation tout au long de la semaine.
Soutenez votre mission
Atteignez de nouveaux membres et activez des dons ou des dîmes en ligne simples pour soutenir votre ministère.