Jusqu'à 77% de réduction sur le

créateur de sites web pour églises

Partagez la mission de votre église en ligne en quelques minutes

Nom de domaine et e-mail gratuits inclus
Accepter les dons en ligne
Support client 24 h/24 et 7 j/7
Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours
Partagez la mission de votre église en ligne en quelques minutes

Des outils pour soutenir votre mission

Respectez les mises à jour de vos membres

Respectez les mises à jour de vos membres

Partagez des vidéos de sermons, promouvez des événements et publiez des nouvelles.

Facilitez les visites

Facilitez les visites

Afficher les horaires de service, les itinéraires et les informations générales.

Bienvenue à la générosité

Bienvenue à la générosité

Activez les contributions en ligne faciles et sécurisées.

Choisissez un plan qui correspond à votre ministère

Si votre église prévoit d'accepter des dons en ligne, choisissez le plan Business avec des fonctionnalités de commerce électronique. Pour les sites web informatifs, le plan Premium a tout ce dont vous avez besoin pour démarrer.
-77 %
Créateur de sites internet Premium
Obtenez tout le nécessaire pour créer un site web
2,99  € /mois
Obtenez 12 mois pour 35,88 € (prix d'origine : 155,88 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez 1 site web
5 pages web
2 Go de stockage pour vos fichiers
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Choisissez parmi plus de 300 templates conçus par des designers
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Modifiez votre site à tout moment grâce au mode édition sur mobile
Le plus populaire
-95 %
Créateur de sites internet Business
Évoluez avec des outils IA et des fonctionnalités e-commerce
0,99  € /mois
Obtenez 12 mois pour 11,88 € (prix d'origine : 227,88 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez 50 sites web
Pages web illimitées
50 Go de stockage pour vos fichiers
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Premium, plus :

Vendez jusqu'à 1 000 produits et gérez facilement votre boutique
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Suivez les performances avec des analyses en direct
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Améliorez votre contenu avec l'éditeur de texte IA
Créez des visuels impactants avec le générateur d'images IA
Partagez votre histoire avec le créateur d'articles de blog IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Optimisez votre contenu avec l'assistant SEO IA
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio
-77 %
Créateur de sites internet Premium
Obtenez tout le nécessaire pour créer un site web
2,99  € /mois
Obtenez 12 mois pour 35,88 € (prix d'origine : 155,88 €). Renouvellement au prix de 9,99 €/mois.
Créez 1 site web
5 pages web
2 Go de stockage pour vos fichiers
1 boîte mail par site, gratuite pendant 1 an

Fonctionnalités Premium :

Nom de domaine gratuit pendant 1 an
Créez des sites en quelques minutes avec le créateur de sites internet IA
Choisissez parmi plus de 300 templates conçus par des designers
Créez et envoyez des campagnes email en quelques clics grâce à l'IA
Faites évoluer rapidement votre entreprise grâce aux outils SEO, email et marketing
Modifiez votre site à tout moment grâce au mode édition sur mobile
Le plus populaire
-95 %
Créateur de sites internet Business
Évoluez avec des outils IA et des fonctionnalités e-commerce
0,99  € /mois
Obtenez 12 mois pour 11,88 € (prix d'origine : 227,88 €). Renouvellement au prix de 16,99 €/mois.
Créez 50 sites web
Pages web illimitées
50 Go de stockage pour vos fichiers
5 boîtes mail par site, gratuites pendant 1 an

Toutes les fonctionnalités du pack Premium, plus :

Vendez jusqu'à 1 000 produits et gérez facilement votre boutique
Aucuns frais de transaction, conservez 100 % de vos bénéfices
Proposez plus de 100 moyens de paiement pour atteindre plus de clients
Suivez les performances avec des analyses en direct
Vendez des produits personnalisés avec Printful
Améliorez votre contenu avec l'éditeur de texte IA
Créez des visuels impactants avec le générateur d'images IA
Partagez votre histoire avec le créateur d'articles de blog IA
Importez des images et rédigez des descriptions avec le créateur d'informations produits IA
Créez rapidement l'identité de votre marque avec le créateur de logo IA
Optimisez votre contenu avec l'assistant SEO IA
Transformez les clics en clients avec un lien dans la bio

Tous les packs sont payés à l'avance. Le tarif mensuel indiqué correspond au prix total du pack divisé par le nombre de mois.

Comment créer un site web d'église en 3 étapes faciles

1. Choisissez comment construire

1. Choisissez comment construire

Laissez l'IA créer un site d'église ou choisissez parmi 300 templates entièrement personnalisables.

2. Personnalisez votre site web

Ajustez facilement les mises en page, les couleurs, les polices et le contenu avec des outils de glisser-déposer. Aucun codage n'est nécessaire.

3. Mettez en ligne

Configurez un nom de domaine personnalisé et publiez le site web de votre église en quelques clics.
1. Choisissez comment construire
Laissez l'IA vous aider à démarrer

Laissez l'IA vous aider à démarrer

Vous ne savez pas par où commencer ? Décrivez la mission de votre église, et notre IA créera un site web prêt à l’emploi et adapté à vos besoins. Maintenez la dynamique grâce aux outils d’écriture IA intégrés pour rédiger un texte unique et partager des histoires inspirantes sans effort.

Découvrez pourquoi plus de 4 millions de propriétaires de sites web choisissent Hostinger

Ne nous croyez pas sur parole : découvrez les expériences des utilisateurs du créateur de sites internet de Hostinger.

Oswaldo Dominguez Virgen

Review provider

J'ai bâti une entreprise entièrement par moi-même – gloire à Dieu – et Hostinger m'a aidé à la mettre en place facilement grâce à son efficacité en matière d'IA. Excellent créateur de site web.

pmxbn

Review provider

Meilleur fournisseur jusqu'à présent ! Plateforme intuitive, assistance utile, conviviale, idéale pour un utilisateur soucieux de son budget et sans expérience, le créateur de site web est super facile à utiliser et, surtout, il fonctionne ! 10/10 !

Starr Matthews

Review provider

J'ai créé mon site web en moins de 10 minutes en sélectionnant le créateur de sites web avec l'IA. Un magnifique site web personnalisé, économique et facile à utiliser.

Assistance immédiate 24h/24 et 7j/7

Si vous avez besoin d'aide, notre équipe de support client est toujours disponible avec un temps de réponse de moins de 3 minutes. Ne vous inquiétez pas des barrières linguistiques, nos agents maîtrisent plus de 8 langues.

Ou discutez avec Kodee, notre assistant IA interne formé sur notre vaste bibliothèque de tutoriels.

Assistance immédiate 24h/24 et 7j/7

Pourquoi les églises ont besoin d'un site web

Renforcez votre présence

Un site web professionnel aide les gens à trouver votre église, à découvrir votre mission et à découvrir ce que vous représentez.

Impliquez votre communauté

Gardez les membres connectés avec les sermons, les événements et les mises à jour en ligne, ce qui facilite leur participation tout au long de la semaine.

Soutenez votre mission

Atteignez de nouveaux membres et activez des dons ou des dîmes en ligne simples pour soutenir votre ministère.

Solution tout-en-un

Créez le site web de votre église dès aujourd'hui. C'est plus facile que vous ne le pensez avec notre créateur de sites web pour églises basé sur l'IA.

Google
Note :
4.8/5
1,237
avis
HostAdvice
Note :
4.6/5
2,432
avis

FAQ sur le créateur de sites web d'église

Lisez les réponses aux questions fréquemment posées sur la création d'un site web d'église.

Une église a-t-elle besoin d'un site web ?

Combien coûte un site web d'église ?

Comment créer un site web pour mon église ?

Comment choisir le meilleur créateur de sites web pour églises ?

Que doit-on inclure sur un site web d'église ?

Le Créateur de sites internet de Hostinger est-il une bonne plateforme pour créer des sites web d'églises ?

Comment le site web de mon église peut-il accepter les dons ?

Comment ajouter des fichiers multimédias au site web de mon église ?

Le respect de votre vie privée, notre priorité

Ce site utilise des cookies essentiels à son bon fonctionnement et pour collecter des données sur la façon dont vous interagissez avec, ainsi qu'à des fins marketing. En cliquant sur « J'accepte », vous consentez à l'utilisation des cookies pour la publicité, la personnalisation et l'analyse, comme décrit dans notre Politique en matière de cookies.