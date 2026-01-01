Déployer ExcaliDash en un clic.
Tableau de bord auto-hébergé pour organiser, gérer et collaborer sur vos dessins Excalidraw avec historique des versions et partage de liens sécurisé.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec ExcaliDash
ExcaliDash est une couche de gestion auto-hébergée pour Excalidraw qui transforme une collection de dessins éparpillés en un espace de travail organisé et consultable. Au lieu de jongler avec des fichiers .excalidraw individuels, vous obtenez un tableau de bord central où les croquis sont regroupés en collections, chaque modification est capturée dans l'historique des versions, et les diagrammes peuvent être partagés via des liens à portée limitée. Il regroupe l'éditeur Excalidraw complet avec un backend léger, de sorte que le dessin, la sauvegarde et l'organisation se déroulent tous dans une seule instance privée.
L'exécution d'ExcaliDash sur votre propre VPS maintient chaque diagramme, croquis d'architecture et tableau de brainstorming entièrement au sein de votre infrastructure. Il n'y a pas de frais par utilisateur ni d'accès tiers à vos données, tandis que les comptes multi-utilisateurs optionnels et l'authentification unique OIDC permettent aux équipes de collaborer en toute sécurité sous votre propre contrôle.
Caractéristiques principales de ExcaliDash
Tableau de bord centralisé des dessins
Organisez tous vos croquis Excalidraw en collections avec des miniatures et une fonction de recherche, afin que les diagrammes soient faciles à trouver au lieu d'être dispersés dans des fichiers isolés.
Historique des versions
Chaque modification est automatiquement sauvegardée, vous permettant de consulter les états précédents et de restaurer des versions antérieures de n'importe quel dessin en cas d'erreur.
Partage de lien restreint
Partagez des dessins individuels via des liens à accès contrôlé, donnant aux collaborateurs ou aux parties prenantes un accès en consultation ou en modification sans exposer l'intégralité de votre espace de travail.
Collaboration en temps réel
Plusieurs personnes peuvent travailler ensemble sur le même canevas via des WebSockets, ce qui rend les sessions de brainstorming et de conception en direct fluides pour les équipes distribuées.
Authentification flexible
Fonctionner en mode utilisateur unique ou activer les comptes multi-utilisateurs avec l'authentification unique OIDC, convenant aussi bien à un usage personnel qu'à des équipes plus importantes.
Pourquoi exécuter ExcaliDash sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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