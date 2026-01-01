Déployez BeaverHabits avec une installation en un clic.
Un suivi d'habitudes minimaliste et auto-hébergé, axé sur les enregistrements quotidiens et les séries, sans objectifs ni complexité.
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Chaque plan comprend tout ce dont vous avez besoin et bien plus encore
Ce que vous pouvez construire avec BeaverHabits
BeaverHabits est une application minimaliste de suivi d'habitudes auto-hébergée, inspirée de la méthodologie « ne brisez pas la chaîne ». Contrairement aux applications d'habitudes axées sur les objectifs, BeaverHabits se concentre uniquement sur le rituel de l'enregistrement quotidien — marquer les habitudes comme terminées, maintenir les séries et visualiser la cohérence au fil du temps sans la charge cognitive des objectifs, des jalons ou des scores.
L'auto-hébergement de BeaverHabits sur votre VPS permet de garder vos données de routine personnelles privées, sans frais d'abonnement et sans services de synchronisation tiers. L'application stocke toutes les données dans une base de données SQLite locale et prend en charge les comptes multi-utilisateurs, l'installation de PWA iOS, le filtrage par tags, les notes quotidiennes, une API REST et des intégrations avec Home Assistant, Raccourcis Apple et Stream Deck.
Caractéristiques principales de BeaverHabits
Grille d'enregistrement quotidien
Une grille de calendrier pour chaque habitude affiche les séries et les lacunes en un coup d'œil, rendant la constance quotidienne facile à suivre et motivante à maintenir.
Filtrage par balises
Regroupez et filtrez les habitudes par tags pour des vues ciblées — ne voyez que les routines matinales, les habitudes de santé ou toute catégorie personnalisée.
Notes quotidiennes
Ajouter jusqu'à 1024 caractères de notes par habitude et par jour pour enregistrer le contexte, les observations ou les raisons de l'omission.
Accès à l'API REST
Interrogez et mettez à jour les données d'habitudes par programmation, permettant l'automatisation avec Raccourcis Apple, Home Assistant et Stream Deck via HabitDeck.
Prise en charge de iOS PWA
Installez BeaverHabits comme application sur l'écran d'accueil de votre iPhone et iPad pour une expérience d'enregistrement intuitive sans téléchargement depuis l'App Store.
Pourquoi exécuter BeaverHabits sur Hostinger
Lancement en un clic
Déployez votre application instantanément grâce à une configuration préinstallée. Aucune installation manuelle ni étape de configuration complexe.
Une sécurité sur laquelle vous pouvez compter
Protégez vos applications grâce à un pare-feu intégré, une protection contre les attaques DDoS et une surveillance continue.
Gestionnaire Docker intégré
Exécutez et gérez plusieurs conteneurs Docker depuis une interface unique. Déployez, mettez à jour et surveillez vos projets en toute simplicité.
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Un hébergement VPS Docker sur lequel vous pouvez compter
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