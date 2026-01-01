BentoPDF est une suite d'outils PDF centrée sur la confidentialité qui traite les documents entièrement dans le navigateur de l'utilisateur — les fichiers ne quittent jamais la machine cliente et n'atteignent aucun serveur externe. Elle remplace de nombreux services PDF en ligne par une interface unique auto-hébergée, incluant la fusion, la division, la réorganisation des pages, la rotation, la conversion d'images, l'OCR, la compression, la protection par mot de passe, les filigranes, les en-têtes et pieds de page, ainsi que l'édition de métadonnées.

Pour les équipes et les organisations qui gèrent des documents sensibles — contrats, états financiers, documents juridiques — l'auto-hébergement de BentoPDF élimine le risque pour la confidentialité lié à l'envoi de fichiers confidentiels vers des services PDF commerciaux qui pourraient conserver des copies ou enregistrer leur utilisation. Étant donné que tout le traitement s'effectue côté client, le VPS se contente de servir l'interface web, ce qui maintient les exigences en ressources serveur minimales tout en garantissant que les documents restent entièrement privés.